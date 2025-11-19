42 acciones para «mitigar» la crisis de la vivienda en Euskadi

«El parque residencial vasco está atrapado entre la infrautilización y la presión especulativa. Tenemos 43.000 pisos vacíos y cerca de 5.000 viviendas ... turísticas, una doble dinámica que reduce la oferta disponible y tensiona los precios del alquiler». Es una de las conclusiones que se extraen del séptimo informe de vivienda elaborado por el foro Zedarriak, un documento que ofrece un análisis sobre el mercado residencial en Euskadi y que plantea una hoja de ruta de 42 medidas que contribuyan a «mitigar» la crisis de acceso que padece el territorio.

El informe, presentado este martes en el Hotel Meliá de Bilbao por el director de la entidad, Guillermo Dorronsoro, su portavoz, Pilar Kaltzada y el autor del estudio, Iker Arteagabeitia, recoge la necesidad de «activar y transformar el parque residencial existente» a través de la movilización de al menos 10.000 pisos desocupados en cinco años. Zedarriak defiende que la activación de domicilios desocupados «a través de incentivos fiscales, garantías públicas o colaboración con empresas gestoras debe convertirse en una prioridad».

Otra medida que recoge el informe es la creación de un Consorcio Vasco de la Vivienda que «coordine la planificación, inversión y datos a largo plazo, promoviendo que las políticas de suelo se gestionen a nivel supramunicipal». Dorronsoro apuntó que esta vía permitiría a los municipios más pequeños y con menos medios impulsar proyectos urbanísticos.

El plan de acción desarrollado por el foro empresarial vasco no se queda ahí. Arteagabeitia aludió que otra opción favorable para incrementar la oferta de alquileres en Euskadi es la constitución de un fondo «público, privado o mixto» que «permita convertir patrimonio inmobiliario en liquidez sin pérdida del hogar». ¿Esto qué significa? El experto explicó que la idea es constituir un fondo de capital riesgo con usufructo vitalicio que «compre pisos de gente mayor, permitiéndoles vivir hasta su muerte, para después ponerlos en alquiler». Asimismo, los portavoces del foro mencionaron la necesidad de impulsar incentivos a «aquellos hogares en los que vivan más personas», una forma en la que «también se premiaría la natalidad» y promover políticas que «equilibren la presión de las capitales hacia las zonas rurales».

Entre 5.500 y 7.000 millones

Zedarriak aseguró que hace falta una «estrategia de país» para hacer frente a una crisis de acceso que afecta sobre todo a los jóvenes. Los representantes de la entidad apuntaron que la problemática de la vivienda «trasciende las competencias» del departamento liderado por el consejero Denis Itxaso y advirtieron de la urgencia de «reforzar su músculo financiero». Pese a que valoraron de manera positiva las medidas que incorpora el Plan de Vivienda del Gobierno vasco, aseguraron que la «escala actual sigue siendo insuficiente para revertir el déficit actual de oferta».

Para poner en marcha las 42 medidas que plantea Zedarriak se requeriría una inversión entre «5.500 y 7.000 millones», apuntaron. «La vivienda es la inversión social estratégica de nuestro tiempo», recoge el documento.