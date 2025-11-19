El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zedarriak pide aumentar la inversión destinada a la vivienda. Yvonne Iturgaiz

42 acciones para «mitigar» la crisis de la vivienda en Euskadi

Zedarriak propone movilizar 10.000 pisos vacíos en cinco años y «desplegar una estrategia de país» que contribuya a destensar el mercado

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:10

«El parque residencial vasco está atrapado entre la infrautilización y la presión especulativa. Tenemos 43.000 pisos vacíos y cerca de 5.000 viviendas ... turísticas, una doble dinámica que reduce la oferta disponible y tensiona los precios del alquiler». Es una de las conclusiones que se extraen del séptimo informe de vivienda elaborado por el foro Zedarriak, un documento que ofrece un análisis sobre el mercado residencial en Euskadi y que plantea una hoja de ruta de 42 medidas que contribuyan a «mitigar» la crisis de acceso que padece el territorio.

