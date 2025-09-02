Abierto el plazo para comprar el derecho de superficie de las VPO

Los beneficiarios de una vivienda de protección oficial en régimen de compra promovida por el Gobierno vasco antes de 2003 y que en virtud de ... la legislación de aquel momento han perdido ya la condición de VPO una vez transcurridos 20 años -aunque viven con la espada de Damocles de saber que su propiedad solo es parcial-, tiene fecha de caducidad. Dentro de unos 50 años (normalmente a los 75 de la adjudicación) la titularidad del piso volverá íntegramente a la administración pública, pero los adjudicatarios tienen entre hoy y el 31 de diciembre la posibilidad de modificar su estatus y hacerse plenos propietarios del piso donde residen.

El departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana activa hoy un proceso por el que está dispuesto a vender la parte que aún le pertenece de esos pisos -el suelo sobre el que están construidos, el llamado derecho de superficie-, y a renunciar también a recuperar la propiedad de las viviendas cuando le corresponda dentro de medio siglo.

A cambio pone una condición. Las viviendas en cuestión, que ya han dejado de ser protegidas y pueden venderse o alquilarse como libres, volverán a calificarse como VPO para siempre y, por tanto, volverán a regirse bajo las condiciones de los pisos de protección pública.

Son susceptibles de acogerse a la medida 9.445 viviendas (4.619 en Bizkaia, 3.748 en Gipuzkoa y 1.348 en Álava). Vivienda ya ha remitido a sus titulares la información sobre el procedimiento y el precio de venta de cada caso. Las cuantías exactas dependerán de la ubicación y características de cada piso, pero cuando se anunció la apertura de la convocatoria, ya se anticipó que los propietarios que deseen hacerse con el derecho de superficie deberán abonar una media de 20.000 euros por piso.