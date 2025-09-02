El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotografía de archivo de un solar en construcción junto a unas viviendas de VPO en Miribilla, Bilbao. Luis Ángel Gómez

Abierto el plazo para comprar el derecho de superficie de las VPO

El Gobierno vasco activa hoy el proceso de venta de las viviendas que promovió antes de 2003 a cambio de renunciar al mercado libre

Miguel Ángel Mata

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:13

Los beneficiarios de una vivienda de protección oficial en régimen de compra promovida por el Gobierno vasco antes de 2003 y que en virtud de ... la legislación de aquel momento han perdido ya la condición de VPO una vez transcurridos 20 años -aunque viven con la espada de Damocles de saber que su propiedad solo es parcial-, tiene fecha de caducidad. Dentro de unos 50 años (normalmente a los 75 de la adjudicación) la titularidad del piso volverá íntegramente a la administración pública, pero los adjudicatarios tienen entre hoy y el 31 de diciembre la posibilidad de modificar su estatus y hacerse plenos propietarios del piso donde residen.

