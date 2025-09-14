El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

8,40 euros por una tónica y una manzanilla

El precio de dos consumiciones en un bar de San Sebastián provoca un gran debate en las redes sociales

A.M.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:32

Una tónica y una manzanilla por 8,40 euros. Esta cuenta emitida en un bar junto a la Parte Vieja de San Sebastián ha indignado a una pareja de turistas, que no ha dudado en compartir la imagen de la factura en sus redes sociales.

El post de Facebook donde se ha denunciado los hechos acumula más de doscientos comentarios, con puntos de vista completamente opuestos. Unos critican el excesivo precio de las zonas más turísticas de San Sebastián y otros, en cambio, no entienden las quejas si ya conocen la ubicación de los bares.

«Es triste pero es lo que hay. Hay que dejar de ir entrando a estos bares», «No vayas más. Yo ya hay bares a los que no voy que antes iba» o «Se están pasando», han comentado algunas personas al respecto. No obstante, otros participantes de la discusión han desviado el debate a si se debe o no publicar los precios de un establecimiento cuando uno no queda satisfecho por el posible perjucio que esto supone a los locales hosteleros. «Yo lo que no hago es publicar eso porque no es cuestión de fastidiar al negocio. Con no volver vale pero publicarlo no lo haría, es igual que si te tratan mal o te atiende mal», señalaba un usuario si bien otros muchos replicaban que «está bien que se publiquen este tipo de cosas para no volver a cometer errores y estar todos sobre aviso».

«Supongo que en pleno Boulevard y terracita con servicio. Viaja un poco y luego te quejas», opinaba un usuario. «Siempre hay sitios así en Donosti y en Madrid o donde sea, si te parece caro....no vayas», sentenciaba otro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  2. 2

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  3. 3

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  6. 6

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  7. 7 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  8. 8 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  9. 9 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  10. 10

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 8,40 euros por una tónica y una manzanilla

8,40 euros por una tónica y una manzanilla