8,40 euros por una tónica y una manzanilla El precio de dos consumiciones en un bar de San Sebastián provoca un gran debate en las redes sociales

A.M. Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:32 Comenta Compartir

Una tónica y una manzanilla por 8,40 euros. Esta cuenta emitida en un bar junto a la Parte Vieja de San Sebastián ha indignado a una pareja de turistas, que no ha dudado en compartir la imagen de la factura en sus redes sociales.

El post de Facebook donde se ha denunciado los hechos acumula más de doscientos comentarios, con puntos de vista completamente opuestos. Unos critican el excesivo precio de las zonas más turísticas de San Sebastián y otros, en cambio, no entienden las quejas si ya conocen la ubicación de los bares.

«Es triste pero es lo que hay. Hay que dejar de ir entrando a estos bares», «No vayas más. Yo ya hay bares a los que no voy que antes iba» o «Se están pasando», han comentado algunas personas al respecto. No obstante, otros participantes de la discusión han desviado el debate a si se debe o no publicar los precios de un establecimiento cuando uno no queda satisfecho por el posible perjucio que esto supone a los locales hosteleros. «Yo lo que no hago es publicar eso porque no es cuestión de fastidiar al negocio. Con no volver vale pero publicarlo no lo haría, es igual que si te tratan mal o te atiende mal», señalaba un usuario si bien otros muchos replicaban que «está bien que se publiquen este tipo de cosas para no volver a cometer errores y estar todos sobre aviso».

«Supongo que en pleno Boulevard y terracita con servicio. Viaja un poco y luego te quejas», opinaba un usuario. «Siempre hay sitios así en Donosti y en Madrid o donde sea, si te parece caro....no vayas», sentenciaba otro.