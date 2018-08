40.217 inmigrantes se han nacionalizadoen la última década en Euskadi Otman, en primer término, y Mouad están a la espera de que la administración tramite sus solicitudes de nacionalización. / h. rodríguez La población latinoamericana logra completar el proceso tras dos años de residencia. El resto necesita diez HELENA RODRÍGUEZ Domingo, 19 agosto 2018, 01:01

Un total de 40.217 personas han conseguido la nacionalidad española en Euskadi en la última década. Se trata en su mayoría de inmigrantes procedentes de Latinoamérica, pero también hay miles de nuevos vascos llegados desde África, Pakistán o Ucrania. La cifra puede parecer abultada y dar la idea de que el proceso es sencillo. Sin embargo, alcanzar el estatus de español no es fácil.

Quienes tratan con estos colectivos lo describen como algo similar a un laberinto: se entra sin saber cuándo se va a salir. Para algunos es un camino más sencillo. Es lo que ocurre con los que proceden de países latinoamericanos o ligados históricamente a la Península, como Filipinas. Un ejemplo. De los 22.217 nacionalizados en el País Vasco desde 2013, año en el que el Gobierno destinó más medios para descongestionar las listas de espera, 14.600 procedían de esas zonas. «Muchos ya poseen la doble nacionalidad o les llega con una residencia continuada y regular de dos años», explican desde el Observatorio Vasco de la Inmigración, Ikuspegi, dependiente del Ejecutivo autónomo.

Para el resto, exceptuando a los refugiados -que alcanzan la nacionalidad tras un lustro de estancia-, el plazo de alarga hasta los diez años. El tiempo empieza a contar «no desde que pisan España, sino desde que consiguen la primera tarjeta de residente», detallan desde la asociación Baobat de Santurtzi. Ellos lo saben bien. Este colectivo de carácter «intercultural, apolítico, laico y sin ánimo de lucro» ha ayudado a muchos inmigrantes a integrarse en Euskadi, a encontrar trabajo, a aprender el idioma o con papeleos diversos. Saben lo que cuesta que una persona alcance este estatus.

Hasta que logran regularizar su estancia pasan de media tres años, que en algunos casos pueden ser más, porque el entramado administrativo para conseguir el padrón, un trabajo, un lugar donde vivir... es cualquier cosa menos corto. No hay que perder de vista que hasta que no se consigue la primera tarjeta de residencia no pueden salir de España y por tanto, visitar a sus familias. Todo el proceso debe cumplirse a rajatabla y tener continuidad. Es decir, que si en algún momento se deja de cotizar a la seguridad social o se pierde el empadronamiento, el contador vuelve a cero. Si todo va bien, los no latinoamericanos pueden optar a la nacionalidad «tras 15 años más o menos», calculan en Baobat. Para los del otro lado del Atlántico, pueden pasar seis o siete.

En la delegación de CEAR en Vitoria lo confirman. Allí, además de ofrecer asesoramiento a recién llegados y a quienes piden asilo, disponen de un departamento legal que asesora a quienes piden la nacionalización. «El proceso es larguísimo y hay infinidad de trabas. Cada vez más», resumen.

Es una gynkana de trámites y tiempos muertos a la hay que añadir algún cambio legislativo. Hasta octubre de 2015, el goteo de nuevos españoles crecía en Euskadi a un ritmo de dos o tres mil por año. Poco a poco «se fue creando un tapón porque no se daba abasto, así que en 2012 se reforzó el proceso con más personal», explican desde Ikuspegi. Un año después, hubo 9.004 nacionalizados, el 71% de países de Latinoamérica, principalmente de Colombia y Bolivia. Otros 1.065 procedían de Marruecos.

Ayuda para preparar el test

En 2015 se aprobó una ley, merced a la cual la tramitación debía ser telemática y previa superación de dos exámenes: uno de idioma -del que están exentos los hispanohablantes- y otro de conocimientos socioculturales. Para poder hacerlos es necesario pagar 360 euros. A esa cuantía hay que añadir que algunos se desplazan a otras comunidades porque las pruebas que se llevan a cabo en la comunidad autónoma no les cuadran por fechas o no hay plazas. Si se suspende alguna de los exámenes, hay que pagar otra vez. Son muchas las asociaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que ayudan a los inmigrantes a preparar los test.

En principio, el de actualidad no presenta muchos problemas, aunque requiere tiempo de estudio y comprensión lectora. El de idioma, sin embargo, es otro cantar. «Aunque lleven 10, 15 o 20 años aquí, muchos saben comunicarse, pero no pueden enfrentarse a un texto que hay que comprender, analizar gramaticalmente, ni a una redacción», explican desde Baobat. Solo se puede evitar si se prueba ser analfabeto pero, «¿cómo se certifica eso? Con notario no, porque hasta lo hemos consultado», puntualizan.

El impacto de los exámenes en la concesión de nacionalizaciones «aún no se conoce con detalle», reconocen desde Ikuspegi. Las pruebas comenzaron hace dos años, pero el atasco en el proceso administrativo es tal que la mayoría de quienes las han ido superando aún no tienen el sello. En 2017, un fallo informático colapsó el sistema. Buena prueba del cuello de botella es que se pasó de 4.457 nacionalizados el ejercicio anterior, a solo 1.154.

Con todo, los años de papeleos, viajes, gastos y estrés «valen la pena». Quien lo consigue se convierte, de rebote, en ciudadano de la Unión Europea. Eso le permite el libre tránsito por 'los 28' y lo que es mejor, poder trabajar en cualquiera de ellos. También puede votar en las elecciones municipales, autonómicas y en las generales, así como acceder a cargos de funcionariado o presentarse a oposiciones. Pero sobretodo, permite olvidarse de la burocracia, de renovar tarjetas de residencia cada 'x' años, o depender de un padrón para ser 'legal'.