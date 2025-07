«En 2002 me dijeron que me quedaba poco de vida» A Mari Carmen López le diagnosticaron hace 23 años un cáncer de mama con metástasis, del que es tratada desde entonces en Txagorritxu

En 2002 me detectaron un cáncer de mama con metástasis ósea. Me dijeron que no tenía cura y que me quedaba poco de vida. La ... recomendación que me hicieron fue ir al psiquiatra y utilizar una silla de ruedas». Este fue el contundente diagnóstico que recibió Mari Carmen López hace 23 años. Pero lejos de venirse abajo esta enérgica mujer, que entonces tenía 47 años y un hijo al que había sacado adelante sola, decidió luchar. «Les dije que no iba a permitir que ningún médico me pusiese fecha de caducidad», recuerda.

Tras una primera experiencia en el hospital de Galdakao «que no me gustó» esta vizcaína decidió ponerse en manos de los especialistas de Txagorritxu. Allí el equipo encabezado por el ginecólogo José Luis de Pablo le identificó dos tumores de 4 y 2 centímetros en la mama que se habían extendido a las caderas y las costillas. Su caso fue llevado de forma coordinada con los oncólogos del centro. López recuerda que los especialistas descartaron operarla ante los riesgos que para ella podía entrañar una cirugía. Se decantaron por someterla «una quimioterapia fuerte combinada con radioterapia». El tratamiento funcionó y redujo el tamaño de los tumores. Desde entonces la oncóloga Iratxe Intxaurbe le ha ido ajustado la terapia, parte de ella hormonal, para frenarle la producción de estrógeno y mantener a raya el tumor. Pero no solo eso. «Estos profesionales me ayudaron a aceptar la enfermedad. Me enseñaron que tengo que vivir con ella, porque será crónica, y la importancia de cuidarme y controlarme», detalla esta superviviente, quien destaca la «cercanía, delicadeza y profesionalidad» de los especialistas que la tratan desde hace 23 años. En estas más de dos décadas ha habido momentos en los que el carcinoma ha dado muestras de rebeldía y López ha vuelto a ser sometida a sesiones de radioterapia. «Cada 21 días voy a consulta y cada tres meses me someten a pruebas para ver si me ha aparecido el cáncer en alguna zona del cuerpo y me ajustan el tratamiento si es necesario», explica. 23 años después de aquel duro diagnóstico inicial Mari Carmen sigue viva y con mucha energía. «Nadie apostaba por mí y gracias a los cuidados de los médicos y a los tratamientos sigo aquí», resalta. El cáncer ha desaparecido de la mama y las caderas. Persiste aún en las costillas, «pero lo tenemos controlado». La enfermedad le ha hecho también cambiar su perspectiva de la vida. «Valoro cosas que antes no tenía tan en cuenta». Una de las que más agradece es el trato que recibe desde hace más de dos décadas por los sanitarios de Txagorritxu que la tratan. Más de 750 casos cada año El de mama es junto con el de próstata el principal tipo de cáncer que se detecta en Euskadi cada año y es la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres. Cada año se diagnostican en el País Vasco más de 750 nuevos tumores de pecho. Una de las principales armas de Osakidetza para luchar contra esta enfermedad es su detección precoz, algo que es clave tanto para poder aplicar a las pacientes tratamientos menos agresivos como para mejorar las tasas de supervivencia. Para ello cuenta con una herramienta clave como es el programa de cribado de cáncer de mama. Dirigido a mujeres de entre 50 y 69 años, solo durante la primera mitad del pasado año Salud invitó a realizarse una mamografía a 116.131 mujeres. Las tasas de supervivencia de los tumores identificados gracias a este tipo de pruebas supera el 80%. Osakidetza también ha incluido en el cribado a 19.000 mujeres de entre 40 y 49 años que, por sus antecedentes familiares, tienen más riesgo de sufrir esta enfermedad. Son madres, hijas o hermanas de féminas a las que se ha diagnosticado con cáncer de mana y tienen una mayor predisposición genética a esta patología.

