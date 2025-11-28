El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

178 huevos, 46 kilos de carne, 13 litros de cerveza... ¿Qué compran los vascos en el supermercado?

El gasto medio en alimentación por persona y año asciende a 2.067 euros en Euskadi, un 15,7% superior a la media en España

Marina León

Marina León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:29

¿En qué productos gastan más los vascos cuando van al supermercado? El encarecimiento de la cesta de la compra se ha notado en los bolsillos de las familias, aunque en el caso de Euskadi, se sitúa por encima de la media nacional. El gasto medio en alimentación por persona y año asciende a 2.067 euros, un 15,7% superior a la media en España.

El informe Consumo Alimentario en España que cada año elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación revela que el gasto per cápita en Euskadi, en comparación con el resto de España, es superior en huevos (24,9%), leche (23%), vino (37,2%), pescado (33,6%), aceite (35,2%), chocolates y cacaos (25,4%). Mientras que, por el contrario, es menor en otras partidas como, por ejemplo, agua mineral (-61,4%), zumo (-16,4%), platos preparados (-13,9%), cervezas (-23,8%) y refrescos (-30,8%).

En cuanto al volumen de los productos, del estudio se desprende que cada vasco consume al año 178 huevos, 46,5 kilos de carne, 23,2 kilos de pescado, 74,6 litros de leche, 34,6 kilos de derivados lácteos, 35,5 kilos de pan, 11,3 litros de aceite, 13,3 litros de cerveza, 54,6 kilos de hortalizas frescas, 93,4 kilos de frutas frescas, 14,2 kilos de platos preparados, 20,1 litros de agua embotellada y 20,7 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.

