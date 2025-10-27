1.400 euros en raciones del mismo plato vietnamita: así es el pedido más caro de la historia de Just Eat en España La plataforma ha desvelado este curioso dato con motivo de su quince aniversario en la Península

La comida a domicilio ya es una tradición en muchos hogares y da lugar a más de una anécdota curiosa entre los pedidos. Sobre todo, cuando la cuenta alcanza las cuatro cifras. Nada más y nada menos que 1.400 euros, el pedido más caro de la historia de la aplicación de Just Eat en los quince años que lleva asentada en España.

El elevado desembolso no es lo único curioso en la cuenta. El pedido se despachó el 28 de mayo de 2025 en un restaurante de comida vietnamita de Madrid. El cliente se gastó ese dinero en raciones de un único plato: el Cà Ri Gà. Se trata de un guiso a base de curry amarillo en polvo, acompañado de pollo y champiñón. Se prepara al wok con leche de coco, lemongrass y cebolla. Todo ello se sirve con arroz blanco de jazmín, aunque también puede combinarse con fideos de arroz.

Este plato es un curry mucho más suave que los indios, más parecido al estilo japonés. Ligeramente picante, puede prepararse en algo más de una hora. Es un plato que refleja legado gastronómico indio arraigado en el sur de Vietnam.

Desde 2010, Just Eat ha gestionado más de 150 millones de pedidos en España. Con motivo de su quince aniversario, la firma de reparto a domicilio ha desvelado algunos datos curiosos de la compañía. Actualmente, cuenta con más de 32.000 establecimientos. Desde restaurantes hasta floristerías y librerías, pasando por supermercados o parafarmacias.

