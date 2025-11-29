El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La curiosa recompensa que ofrece un pueblo de Galicia por la captura de Donald Trump

Carteles de «Se busca» han aparecido en las pantallas municipales de Oleiros con la imagen del presidente de EE. UU.

Johana Gil

Johana Gil

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

Un cartel de «Se busca» aparece estos días en las pantallas informativas municipales de Oleiros, en A Coruña. En el aparece la imagen de Donald Trump. El mensaje, que está disponible en gallego e inglés, califica al mandatario de EE. UU. como «terrorista Internacional» y ofrece una curiosa recompensa. La cifra es simbólica, considerando que aparece en el pueblo más rico de Galicia, según la Agencia Tributaria.

Medio dólar (unos 0,43 euros) para quien tenga información sobre el paradero de Trump. La campaña ha dejado perplejos a los vecinos y a muchos usuarios de las redes sociales. Aunque saber dónde está el presidente estadounidense sería algo fácil, el municipio ha aclarado que el dinero solo se otorgará si el político es llevado a la casa consistorial gallega.

No es la primera vez que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, -del partido independiente Alternativa dos Veciños- utiliza las pantallas municipales para hacer declaraciones contundentes sobre figuras políticas y militares de corte conservador y de extrema derecha. Un ejemplo de ello son los carteles que han aparecido con mensajes en los que se tilda a Netanyahu de «asesino» y se denuncia el trato a la población palestina.

La localidad es conocida por su alto nivel económico. Con una renta bruta media anual de 47.098 euros, Oleiros se sitúa como el municipio con la renta más alta de la Comunidad Autónoma y en el puesto 36 a nivel nacional. En comparación con 2022, esta cifra ha experimentado un aumento del 8,44%.

