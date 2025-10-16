Zupiria admite que la Ertzaintza permitió cinco marchas por Palestina no autorizadas para «evitar» disturbios

Los ecos de los graves disturbios entre falangistas y radicales de extrema izquierda del pasado domingo en Vitoria siguen resonando hasta el punto de ... impactar también en la jornada de reivindicaciones propalestinas y huelga del miércoles. Un día después de las grandes movilizaciones que recorrieron las principales ciudades vascas sin apenas incidentes, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha reconocido que la Ertzaintza, con tal de «evitar males mayores», permitió hasta cinco manifestaciones que no habían sido comunicadas y cuyas organizadoras eran «las mismas organizaciones alegales» que protagonizaron los altercados del domingo.

Los sucesos en la capital alavesa, que se saldaron con más de 40 heridos y 19 detenidos tras horas de enfrentamiento violento, venían marcando ya la agenda política en los últimos días porque el Gobierno vasco y EH Bildu se habían enzarzado en una pugna por la responsabilidad de lo ocurrido. Lakua equiparó a los manifestantes de la Falange que convocaron la concentración y a los alborotadores antifascistas –diversos colectivos de la izquierda abertzale y de su disidencia–, mientras que la coalición soberanista puso el foco sobre la autorización de la marcha falangista, un acto administrativo que en realidad es una mera comunicación.

Con ese intenso rifirrafe en marcha, el miércoles llegó la jornada de actos en solidaridad con Palestina, que incluyó un paro convocado por la mayoría sindical vasca y numerosas manifestaciones a las que acudieron decenas de miles de personas. Las múltiples actividades se desarrollaron en líneas generales con normalidad, con auténticas mareas humanas portando banderas palestinas y alzando la voz contra la masacre. Los incidentes fueron aislados, como la quema de contenedores en el campus de la UPV/EHU en Leioa o momentos de tensión cuando los manifestantes trataron de sabotear comercios señalados por su vinculación con Israel.

El propio máximo responsable de la Ertzaintza, el consejero Bingen Zupiria, ha admitido un día después que las movilizaciones se llevaron a cabo con «normalidad» y se ha congratulado del «importante despliegue» de la Policía autonómica para «garantizar el derecho de manifestación de todo el mundo y proteger los derechos de toda la ciudad». Ha aludido solamente a «pequeños incidentes» en el campus universitario y a tres sabotajes en otras tantas líneas de transporte ferroviario, y ha notificado la identificación de hasta 36 personas, pero ninguna de ellas fue detenida. En todo caso, ha querido subrayar que no todo podía haber salido bien.

El titular de Seguridad ha dado a conocer que la Ertzaintza documentó cinco manifestaciones que no habían sido debidamente comunicadas con anterioridad y ha apuntado, sin dar nombres, a «las mismas organizaciones alegales que protagonizaron los disturbios del domingo pasado» en Vitoria. En esas marchas, ha agregado, hubo «cortes de calles y sentadas en la vía pública», pero los mandos policiales decidieron permitir la celebración de las marchas «para evitar males mayores». «En Euskadi está garantizado el derecho de manifestación y es obligación de todos garantizar ese derecho. La convivencia democrática depende de todos», ha remachado.