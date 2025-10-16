El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes antidisturbios de la Ertzaintza, durante las manifestaciones propalestinas del miércoles en Vitoria. Jesús Andrade

Zupiria admite que la Ertzaintza permitió cinco marchas por Palestina no autorizadas para «evitar» disturbios

El consejero revela que tras esas convocatorias estaban «las mismas organizaciones alegales» que protagonizaron los disturbios contra falangistas el domingo en Vitoria

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:39

Los ecos de los graves disturbios entre falangistas y radicales de extrema izquierda del pasado domingo en Vitoria siguen resonando hasta el punto de ... impactar también en la jornada de reivindicaciones propalestinas y huelga del miércoles. Un día después de las grandes movilizaciones que recorrieron las principales ciudades vascas sin apenas incidentes, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha reconocido que la Ertzaintza, con tal de «evitar males mayores», permitió hasta cinco manifestaciones que no habían sido comunicadas y cuyas organizadoras eran «las mismas organizaciones alegales» que protagonizaron los altercados del domingo.

