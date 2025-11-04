Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi

Dentro de la ronda de comparecencias de los diferentes consejeros del Gobierno vasco, este martes por la tarde le tocaba el turno al de Seguridad. ... Bingen Zupiria hizo una presentación canónica de sus 'números' de cara a 2026, destacando las partidas, a su entender, más relevantes y los nuevos proyectos que su área quiere poner en marcha el próximo ejercicio. Pero entre datos y porcentajes, se coló en el debate con los grupos parlamentarios una cuestión que sobrevuela al Departamento de Seguridad desde hace unos meses: el «cambio de discurso» del propio Zupiria y de la consejería en general a la hora de valorar los datos de delincuencia y trasladarlos a la sociedad. Y ahí el máximo responsable del área sorprendió con una confesión clarificadora: «No voy a negarlo. Sí, mi discurso político (sobre este tema) ha cambiado», afirmó Zupiria.

Con estas palabras, el consejero hacía referencia, por ejemplo, a sus declaraciones de hace ahora justo un mes, en las que vinculó el aumento de delitos relacionados con armas blancas con delincuentes procedentes de otros países. «Hay personas acostumbradas a utilizar armas blancas, muchas de origen extranjero no arraigadas que generan un temor a sufrir una lesión entre mucha gente», afirmó en una entrevista radiofónica. Tras él, varios dirigentes de su mismo partido, como el alcalde de Bilbao, se manifestaron en esa misma línea, demostrando así un viraje conservador del PNV en este apartado.

De hecho, ese cambio se trasladó días después a las notas de prensa en las que la Ertzaintza informa a los medios de los delitos más relevantes y noticiables de Euskadi. Rompiendo una tradición de décadas, ha comenzado a detallar el origen geográfico de los presuntos responsables de los delitos.

Fue el portavoz en la sesión de EH Bildu, Gorka Ortiz de Guinea, el que puso sobre la mesa este cambio. «Lo notamos a partir del verano y creemos que no es bueno para la sociedad vasca. Están dando pasos para acercarse a PP y Vox. No son lo mismo, pero se están acercando», analizó, para acto seguido reseñar que deja fuera al PSE, el socio de los jeltzales en el Gobierno vasco, «que se mantiene equilibrado».

Y en la respuesta de Zupiria llegó la confesión. «No se lo voy a negar, porque yo también he cambiado algunas de mis percepciones. Han ocurrido cosas que no esperaba y eso me ha llevado a hacer unos discursos que no quería hacer», reflexionó. Y lo argumentó. «Hay que al núcleo de los problemas y debatir de forma democrática y transparente con todos los datos sobre la mesa. Es la manera más eficaz de evitar la estigmatización», añadió.

«Euskera sobre la seguridad»

Sobre los presupuestos en sí del Departamento de Seguridad, el consejero destacó el esfuerzo que se va a realizar en materia de mejora tecnológica con la renovación de los distintos sistemas de «comunicación, informática e interoperación» que se activan «desde que se recibe una llamada en el 112» hasta que termina la actuación de los servicios de emergencia. De esta manera, se agilizará y mejorará la respuesta a las «necesidades de la sociedad». También está previsto continuar con la renovación del parque móvil del departamento, compuesto por más de 2.000 vehículos, de los que el 65% aún es de motor de combustión.

Desde la oposición, sobre todo PP y Vox, hicieron hincapié en que las cuentas, en realidad, destinan menos fondos a inversiones y que el incremento de este año respecto al pasado (de 798 a 850 millones de euros) se destina casi íntegramente a la subida de sueldos de los ertzainas pactada con los sindicatos el pasado mes de marzo.

Además, censuraron que se destinen más recursos a la euskaldunización de la plantilla de la Ertzaintza que a cursos específicos para actualizar su formación. «Parece que es aún el consejero de Cultura y Política Lingüística de Urkullu. El euskera es un derecho, sí, pero la seguridad también, y usted prioriza el primero sobre el segundo», le reprochó la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica.