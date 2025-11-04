El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en la comisión de Presupuestos de ayer. Irekia

Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi

El titular de Seguridad presenta las Cuentas de su área, en las que la subida salarial a los ertzainas absorbe buena parte del incremento presupuestario

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:34

Dentro de la ronda de comparecencias de los diferentes consejeros del Gobierno vasco, este martes por la tarde le tocaba el turno al de Seguridad. ... Bingen Zupiria hizo una presentación canónica de sus 'números' de cara a 2026, destacando las partidas, a su entender, más relevantes y los nuevos proyectos que su área quiere poner en marcha el próximo ejercicio. Pero entre datos y porcentajes, se coló en el debate con los grupos parlamentarios una cuestión que sobrevuela al Departamento de Seguridad desde hace unos meses: el «cambio de discurso» del propio Zupiria y de la consejería en general a la hora de valorar los datos de delincuencia y trasladarlos a la sociedad. Y ahí el máximo responsable del área sorprendió con una confesión clarificadora: «No voy a negarlo. Sí, mi discurso político (sobre este tema) ha cambiado», afirmó Zupiria.

