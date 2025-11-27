Zapatillas «sin cordones» y pastillas para la diabetes: así es la maleta que ha previsto Koldo para entrar a la cárcel

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente está a punto de decidir si el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García ... deben entrar en prisión provisional. La vistilla programada para este jueves por la mañana evalúa si se tienen que imponer medidas cautelares a los dos investigados en el 'caso Koldo' ante el eventual riesgo de que se fuguen. Previendo ese paso, ambos han preparado todo lo necesario para ingresar en la cárcel y han acudido a la citación con sendas mochilas en las que han metido el equipaje básico necesario para pasar unas primeras horas privados de libertad.

En el caso de Koldo, que horas antes ha concedido una entrevista al digital 'Ok Diario', él mismo ha explicado todo lo que lleva en su icónica mochila, la que lleva al hombro prácticamente a todos lados desde que estalló el caso. Se trata de una mochila negra de gran tamaño en la que ha introducido ropa cómoda, un chándal deportivo para poder entrenar en las instalaciones de la prisión en caso de ingresar y numerosos efectos personales que le permitan una mínima normalidad.

El propio exasesor de Ábalos dice ser «precavido» y haber organizado todo en previsión de que el juez le mande a la cárcel. Dentro de la mochila guarda las pastillas para la enfermedad crónica que padece (la diabetes), un chándal rojo, mudas de ropa y unas zapatillas deportivas de talla grande, habida cuenta de su gran altura. Las deportivas son «de velcro, sin cordones, para evitar problemas». Hay que tener en cuenta que los cordones son un elemento de riesgo en prisión porque suelen ser usados por reclusos que se quieren suicidar mediante ahorcamiento.

La ropa y el calzado deportivo, según explica Koldo, es fundamental para él, especialmente por la diabetes. «Es muy importante. Yo entreno todos los días. Ya que no puedo realizar funciones de trabajo físico, que es algo que realizo de normal cuando estoy en la Comunidad Valenciana, tengo que buscar una salida para quemar el azúcar. Eso es aparte de la pastilla, que es muy importante», dice. Pero, además, añade que practica deporte porque «te libera la cabeza de las presiones externas, es lo más saludable que hay».

Ante la posibilidad de que acabe recluido desde este mismo jueves, Koldo confiesa estar «tranquilo». Dice que ha podido dormir bien, algo que no le suele costar: «Hay que descansar. Si estás descansado, las cosas salen medianamente bien». Explica que ha dormido en tantos sitios, «desde coches, campas y demás», que no le resulta difícil conciliar el sueño en unas circunstancias tan difíciles como la víspera de una vistilla judicial que le puede llevar directamente a la cárcel.