Zapatillas «sin cordones» y pastillas para la diabetes: así es la maleta que ha previsto Koldo para entrar a la cárcel

El exasesor de Ábalos mete ropa deportiva en su mochila para «liberarse de las presiones externas» en el caso de que sea enviado a prisión

T. Nieva

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:07

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente está a punto de decidir si el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García ... deben entrar en prisión provisional. La vistilla programada para este jueves por la mañana evalúa si se tienen que imponer medidas cautelares a los dos investigados en el 'caso Koldo' ante el eventual riesgo de que se fuguen. Previendo ese paso, ambos han preparado todo lo necesario para ingresar en la cárcel y han acudido a la citación con sendas mochilas en las que han metido el equipaje básico necesario para pasar unas primeras horas privados de libertad.

