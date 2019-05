Otegi: La detención de 'Ternera' «es la carta de presentación del PSOE» Otegi, este jueves analizando la detención de 'Ternera'. / EFE Felicitaciones a las fuerzas de seguridad, críticas al Gobierno, recuerdo para las víctimas y para el papel de 'Ternera' en el final de la banda... estas son las reacciones tras la detención en los Alpes del histórico dirigente de ETA SOLANGE VÁZQUEZ Jueves, 16 mayo 2019, 14:05

A lo largo del día se han sucedido las reacciones de representantes políticos y asociaciones de víctimas del terrorismo a la detención de 'Josu Ternera'. Además de su satisfacción por el arresto y las felicitaciones a las fuerzas de seguridad, también ha habido voces (Jesús Eguiguren) que han recordado su papel en el final de la banda y desde la izquierda abertzale han censurado que «la única alternativa» de los socialistas «es la Policía, los jueces y las cárceles».

El coordinador general de EH Bildu Arnaldo Otegi

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, cree que la detención del histórico dirigente de ETA es «la carta de presentación» del PSOE, «que nunca defrauda». En una comparecencia ante los medios de comunicación tras la detención este jueves de Urrutikoetxea en Francia, Otegi cree que hay que preguntarse «por qué unos y otros tienen interés en mantener presente el pasado cuando se ha cumplido un año de la desaparición de ETA». Asimismo, ha destacado que «la única alternativa» de los socialistas «son la Policía, los jueces y las cárceles». Además, ha añadido que los problemas «no se resuelven así».

El líder de la coalición soberanista ha afirmado que «la paz tiene enemigos muy poderosos y la gente tiene interés» en que ésta no se consolide. No obstante, les ha advertido de que «pierdan toda la esperanza» de que esto no sea así, porque «este pueblo tiene una apuesta irreversible por la paz y la convivencia». «No nos sacarán del camino por mucho que lo intenten», ha indicado.

Lehendakari Iñigo Urkullu

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado confiado en que la detención del histórico dirigente etarra Josu Ternera y el proceso judicial «que se pueda abrir» en su contra, se desarrollen «en la normalidad de los principios, procedimientos y garantías del Estado de Derecho». En el transcurso de la visita que ha realizado a una empresa en la localidad guipuzcoana de Tolosa, Urkullu se ha referido a este arresto para asegurar que «el Gobierno Vasco desconoce las circunstancias y causas judiciales, policiales o de otro tipo que hayan podido dar lugar a la detención de José Antonio Urrutikoetxea en este preciso momento». «Noticias como ésta nos siguen recordando el pasado reciente que hemos padecido. Afortunadamente, la sociedad vasca se orienta hoy al futuro. Mantiene una mirada firme y centrada en el progreso social y económico y en una convivencia basada, en una memoria crítica con el pasado y un presente comprometido con el respeto a los Derechos Humanos y el pluralismo», ha añadido. Además, también se ha referido a que todavía hay «causas judiciales pendientes» sobre atentados de ETA y, en este sentido, «la historia no terminó hace un año tampoco» con la disolución de la banda terrorista. En todo caso, «hay atentados, no solamente de ETA, que ha sufrido la sociedad vasca pendientes de ser esclarecidos». Por ello, ha animado a «dar pasos a que todo aquello que esté pendiente de ser esclarecido, sea cometido por ETA o por otras organizaciones terroristas o bandas criminales».

Ex dirigente del PSE Jesús Eguiguren

Jesús Eguiguren, expresidente del PSE y una de las piezas claves en las negociaciones para que ETA abandonase la violencia, ha manifestado esta mañana, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, que Josu Urrutikoetxea, detenido hoy en los Alpes franceses, es «el héroe de la retirada» de la banda, en términos de resolución de conflictos. A contracorriente de las felicitaciones por el arresto de 'Josu Ternera', Eguiguren ha indicado que «la detención me ha provocado sorpresa»: «Me había habituado a la idea de que lo habían dejado en paz o tenía refugio seguro».

Tras apuntar que, durante su negociación con la banda, vio que Urrutikoetxea «quería acabar la historia de ETA» y le dijo que algún día tendrían que pedir perdón, ha considerado que, a pesar del papel que jugó, «las leyes son las leyes». Además, ha señalado que no tiene «una opinión especial» sobre la detención este jueves en Francia de 'Josu Ternera'. «Supongo que estaba en busca y captura, y le han capturado», ha apuntado. Según ha explicado, en materia de resolución de conflictos, se considera que «lo más difícil es buscar un líder para acabar la violencia, porque iniciarla es fácil». «Creo que 'Ternera' jugó ese papel», ha apuntado.

Según ha confesado, «aunque esa página ya la pasé», el reciente fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba -enlace con el Gobierno durante las negociaciones- y el arresto de 'Ternera' le están haciendo «revivir el proceso». Asimismo, durante el programa 'Boulevard Informativo', el ex dirigente socialista ha recordado una anécdota con Urrutikoetxea: «Fuimos de Suiza a Oslo en un avión del servicio secreto noruego y me acuerdo que estábamos juntos. Yo llevaba el 'ABC', que decía, 'Josu Ternera enfrentado a Txeroki'. Él me dijo que a Txeroki no le conocía de nada».

Presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha manifestado en Twitter su reconocimiento a la Guardia Civil y al servicio de inteligencia francés por su trabajo conjunto para lograr detener a 'Josu Ternera' en los Alpes. «La cooperación franco española vuelve a demostrar su eficacia», se ha congratulado. Además, Sánchez ha tenido unas palabras de recuerdo para todas las víctimas del terrorismo.

La cooperación franco española vuelve a demostrar su eficacia. Mi reconocimiento a la @guardiacivil y al Servicio de Inteligencia francés, la #DGSI, por la detención del dirigente de ETA, Josu Ternera, en Francia. Hoy más que nunca un abrazo a todas las víctimas del terrorismo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de mayo de 2019

Ministro de Interior en funciones Fernando Grande-Marlaska

El Ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska ha manifestado su «calurosa» felicitación a la Guardia Civil que «lleva trabajando contra ETA y en la detención de Josu Ternera, que era prioridad máxima» y se ha referido al nombre de la operación 'Infancia robada' al tener «mucho que ver» con los asesinatos de menores que ha cometido la banda terrorista. También ha felicitado a las autoridades galas por su cooperación y colaboración policial y judicial y ha tenido un especial recuerdo a todas las víctimas de ETA y a sus asociaciones de víctimas del terrorismo.

Ministra de Defensa en funciones Margarita Robles

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha felicitado este jueves a las Fuerzas de Seguridad por la detención del histórico dirigente de ETA Josu Ternera, y ha reclamado que no se haga una lectura política de su detención, tras permanecer 17 años fugado de la Justicia. «Imagino que, cuando se han hecho detenciones, se han hecho en el momento en el que han podido hacerlas. Eso no es fácil, se hace una tarea seria de seguimiento», ha explicado. Robles ha defendido que estas operaciones siguen criterios «puramente técnicos y profesionales».

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones Josep Borrell

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha afirmado que la detención es una buena noticia «para la justicia y la dignidad» y un éxito de la cooperación europea «en particular entre Francia y su DGSI (Dirección General de Seguridad Interior) y España y su Guardia Civil, y una muestra más de su eficacia», ha dicho Borrell en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Delegado del Gobierno en el País Vasco Jesús Loza

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, se ha referido este jueves a la detención en Francia del histórico dirigente de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', para asegurar que «el Estado de Derecho funciona y a los delincuentes se les detiene».

Líder Ciudadanos Albert Rivera

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de «gran noticia» la detención en Francia del exjefe político de ETA. En su cuenta personal de Twitter ha manifiestado su deseo de que «caiga todo el peso de la ley sobre este terrorista que tanto daño causó a tantos inocentes». Además, da las gracias a la Guardia Civil y a la Policía francesa por su «magnífico trabajo».

Una gran noticia: ‘Detenido en Francia el exjefe de ETA Josu Ternera'. Espero que caiga todo el peso de la ley sobre este terrorista que tanto daño causó a tantos inocentes. Gracias a la @guardiacivil y a la Policía francesa por su magnífico trabajo. https://t.co/BWLJWmd2JU — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 16 de mayo de 2019

Secretaria general del PSE en Euskadi Idoia Mendia

«La detención de Josu Ternera es una buena noticia que se produce días después del fallecimiento de Rubalcaba, que tanto hizo por acabar con ETA», ha manifestado Idoia Mendia en su cuenta de Twitter. Para la dirigente socialista, este arresto «ratifica un final del terrorismo que para la sociedad vasca llegó en 2011» y es una «alegría».Por su parte, el teniente de alcalde de Bilbao en funciones y candidato del PSE-EE a la Alcaldía, Alfonso Gil, ha recordado que Urrutikoetxea se encontraba en «situación de busca y captura, se le ha encontrado y, a partir de ahí, los mecanismos del Estado de Derecho funcionan».

La detención de Josu Ternera es una buena noticia que se produce días después del fallecimiento de Rubalcaba, que tanto hizo por acabar con ETA, y ratifica un final del terrorismo que para la sociedad vasca llegó en 2011 #SiempreHaciaDelante⏩ #BetiAurrera♥️ pic.twitter.com/k6uWwiZRg0 — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) 16 de mayo de 2019

Presidente del PP Pablo Casado

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha felicitado a la Guardia Civil por su «ejemplaridad» y a Francia por su colaboración. «La detención del sanguinario Josu Ternera es una gran noticia», ha escrito en su cuenta personal de Twitter. «La verdad de ETA, la justicia y la dignidad de las víctimas del terrorismo prevalecerán ante la ignominia», ha asegurado el líder del PP en la red social.

La detención del sanguinario Josu Ternera es una gran noticia. Felicidades a la @guardiacivil por su ejemplaridad y a Francia por su colaboración. La verdad de ETA, la justicia y la dignidad de las víctimas del terrorismo prevalecerán ante la ignominia. https://t.co/ljMSQEG5ge — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 16 de mayo de 2019

Víctimas del Terrorismo Covite

El Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha mostrado su deseo de que el histórico dirigente de ETA sea juzgado todos sus crímenes. A través de un tuit, Covite ha recordado que «lleva años pidiendo la detención de Josu Ternera y la disolución de ETA por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Por ello, ha dado la enhorabuena a la Guardia Civil al «volver a demostrar que es la punta de lanza en la lucha contra ETA».

COVITE muestra su satisfacción por la detención de 'Josu Ternera'.



Nuestra enhorabuena a la @guardiacivil y al servicio de inteligencia francés.



Esperamos que sea juzgado por todos sus crímenes, incluyendo el atentado de la casa cuartel de la GC de Zaragoza. pic.twitter.com/WsyQ7wdr2u — COVITE (@CovitePV) 16 de mayo de 2019

Víctimas Dignidad y Justicia

La asociación Dignidad y Justicia pedirá hoy en la Audiencia Nacional la extradición inmediata a España de 'Josu Ternera' para que sea juzgado, entre otros delitos, por crímenes de lesa humanidad. Así lo ha informado el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que ha explicado que su asociación va a presentar un escrito en la Audiencia Nacional para que reclame de forma inmediata a 'Josu Ternera'. Portero ha explicado que al tratarse los crímenes de lesa humanidad de delitos internacionales tienen prioridad por lo que estima que debe ser juzgado en España antes de responder ante la justicia francesa y ha recordado que 'Ternera' también tiene pendiente la causa por el atentado cometido en 1987 en la casa cuartel de Zaragoza. «Para las víctimas del terrorismo la detención de Josu Ternera es un gran regalo de la Guardia Civil en el 175 aniversario de su fundación», ha comentado Daniel Portero. Por ello, ha trasladado su agradecimiento a la Guardia Civil, a las fuerzas de seguridad francesas y a la Policía Nacional española, «que ya estuvo a punto de detener a Josu Ternera en dos ocasiones».

AVT Asociación de Víctimas del Terrorismo

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha expresado que muchas víctimas del terrorismo estarán ya más tranquilas tras la detención del histórico dirigente de ETA. «Estamos muy contentos, ya era hora que se le detuviera, pues al margen de las causas que tiene pendientes con la justicia, es un símbolo de ETA», ha comentado Maite Araluce, quien ha añadido que «hay muchas víctimas que van a estar especialmente tranquilas, como las de los atentados en la casa cuartel de Zaragoza y en la plaza de la República Dominicana de Madrid». Asimismo, Araluce ha adelantado que la AVT va a estudiar si se puede juzgar a 'Josu Terner'a por delito de lesa humanidad. «Es una gran noticia y felicito a la Guardia Civil y a las fuerzas de investigación francesas», ha concluido.

Ex lehendakari Patxi López

El exlehendakari Patxi López ha afirmado que «siempre es una buena noticia que saber que el Estado de derecho funciona» y que «alguien que tiene cuentas pendientes con la justicia esté a disposición de los tribunales». Según ha explicado el ex lehendakari, al conocer el arresto se ha acordado «de Jesús (Eguiguren), de Alfredo (Rucabalcaba), que nos acaba de dejar, de la frustración que nos han generado una y otra vez ETA y quienes dirigían ETA, frustrando las esperanzas de la ciudadanía vasca y española cuando creíamos que tenían que haber anunciado su disolución y no lo hacían, y, al revés, perpetraban un nuevo atentado». Por ello, ha insistido en que es «una buena noticia que alguien que tiene cuentas pendientes con la justicia esté a disposición de los tribunales».