El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Antonio Fuster, portavoz de Vox. Efe

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

El portavoz de la formación de Santiago Abascal, José Antonio Fuster, asegura que el Gobierno ha estado desde la masacre del 7 de octubre al lado de la organización terrorista

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:26

Vox considera que las nueve medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel no vienen más que a certificar que el Gobierno de coalición ha estado ... del lado de Hamas desde la misma masacre del 7 de octubre de 2023 en la que comandos terroristas asesinaron a 1.195 personas y secuestraron a otras 251.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  3. 3 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  4. 4 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  5. 5

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  6. 6

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  7. 7

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada
  8. 8

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  9. 9

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  10. 10

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»