El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El senador de Vox, Ángel Gordillo, durante su intervención. EFE

Vox se enreda en un interrogatorio baldío con Sánchez

El presidente se escabulle de las preguntas sobre su posible responsabilidad en la corrupción y los vínculos de su mujer con el rescate de Air Europa

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:51

Comenta

Muy poco ha salido en claro del interrogatorio de Vox a Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' de la Cámara alta. El presidente del Gobierno ... ha utilizado largos circunloquios para evitar responder a las preguntas del senador Ángel Gordillo, que a su vez se ha enredado, sobre todo al principio de su intervención, en una discusión sobre las medidas contra la pandemia que Sánchez ha aprovechado para ganar tiempo y eludir pronunciarse sobre la supuesta corrupción en su entorno más cercano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  5. 5

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  8. 8

    El Portugalete hace historia en la Copa del Rey
  9. 9

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  10. 10

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vox se enreda en un interrogatorio baldío con Sánchez

Vox se enreda en un interrogatorio baldío con Sánchez