El líder de Vox, Santiago Abascal. EFE

Vox denuncia ante la Fiscalía al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales

«Los españoles no pueden seguir soportando la corrupción de todo el entorno de Sánchez», afirma Abascal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:22

Comenta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que su formación ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el PSOE por ... supuestos delitos de financiación ilegal y de blanqueo de capitales después de la aparición de sobres «con dinero en efectivo» en Ferraz. «Los españoles no pueden seguir soportando la corrupción de todo el entorno de Sánchez», ha afirmado Abascal en un acto en Segovia.

