El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 3 de noviembre
Javier Ortega Smith. EP

Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso

Fundador del partido pero ahora alejado de Santiago Abascal, será sustituido por Carlos Hernández Quero

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Vox ha apartado este lunes de la portavocía adjunta del Congreso a Javier Ortega Smith, uno de los fundadores del partido que, sin embargo, ahora ... está distanciado de la dirección nacional. Ortega Smith, que continuará con su cargo de portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y como portavoz en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, ha nombrado en su lugar a Carlos Hernández Quero, actual portavoz de Vivienda en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  5. 5 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso

Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso