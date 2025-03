«Los votantes del PNV pueden estar contentos porque la reforma fiscal no es de izquierdas»

Una reforma fiscal tiene mucho de ideológico y el PNV, consciente de que la va a sacar adelante gracias a un Podemos cuyo modelo está ... en sus antípodas, se afana ahora por 'vender' que el acuerdo «no es de izquierdas» ni hace virar el sistema tributario vasco. Joseba Díez Antxustegi (Vitoria, 1992) considera que los grandes caladeros de voto de los jeltzales -fundamentalmente, las clases medias- pueden respirar tranquilos con un proyecto que «mejorará la vida de más de un millón de personas». El portavoz parlamentario será a partir del 30 de marzo uno de los nuevos burukides en la dirección de Aitor Esteban y diagnostica que su partido debe ofrecer «un proyecto de orden y que genere ilusión» para ampliar su respaldo social.

- ¿Respiran aliviados tras haber evitado el fracaso de la reforma fiscal?

- Estamos contentos porque sale adelante una revisión fiscal que consideramos imprescindible. Vamos a ayudar a las clases medias, a los autónomos, a los jóvenes que quieren acceder a una vivienda, a las familias con hijos... A todos esos colectivos les bajamos los impuestos.

- ¿Acordar una reforma fiscal con Podemos era la aspiración de un partido como el PNV?

- La aspiración del PNV era tener una revisión fiscal que supusiera alivio, impulso e incentivo para abordar los retos. Estamos satisfechos porque vamos a dejar más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y utilizamos la fiscalidad no como elemento de recaudación, sino como herramienta para desafíos como la vivienda, la conciliación, la descarbonización...

- Ustedes eran los «cachorrillos de Repsol», según Ione Belarra. Y Podemos era «lo peor de la política», según Andoni Ortuzar. ¿Pelillos a la mar?

- Creo que hemos sido capaces de entender que lo que había sobre la mesa merecía que todos estuviéramos a la altura. Desde luego en el PNV teníamos claro que esta revisión fiscal debía salir adelante porque lo que estaba en juego no era una mera negociación. La política no es una lucha de partidos, es mejorar la vida de la gente. Y en este caso, mejoramos la vida de más de un millón de personas en Euskadi.

- ¿Está cómodo el PNV en una reforma fiscal de izquierdas? ¿Es lo que esperaban sus votantes?

- Es que no es de izquierdas. Hasta el líder de Podemos ha admitido que deja más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Por tanto, las clases medias, los autónomos, las pequeñas empresas y los votantes del PNV pueden estar contentos y cómodos. Estoy convencido de que lo están.

- ¿Y los empresarios? Dicen que es un «castigo añadido».

- Cuando en Confebask lean los términos concretos del acuerdo, se quedarán mucho más tranquilos. Lo que tengo claro es que Euskadi va a seguir siendo el lugar más atractivo del entorno, no sólo en materia fiscal sino también desde el punto de vista del ecosistema industrial, de las infraestructuras, de la estabilidad política...

- ¿Cree que subir los tipos de Sociedades a las grandes empresas va a mejorar ese atractivo?

- Cuando las empresas eligen dónde invertir, no sólo miran la fiscalidad, también miran otros indicadores en los que salimos ganando en comparación con cualquier otro lugar de nuestro entorno.

- Dice Eneko Andueza que si el PNV hubiera tenido «las manos libres», habría pactado con el PP. ¿No han sido libres para decidir?

- Posiblemente a Andueza le habría gustado más pactar la revisión fiscal con EH Bildu, pero quería subir los impuestos a las clases medias y eso el PNV no lo iba a permitir de ninguna manera.

- ¿Ha caído el PNV en la dinámica de pactos de Sánchez en Madrid que excluye al PP?

- Yo creo que esta revisión fiscal tiene muchas medidas que deberían gustar también en el PP porque se deja más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, pero les ha faltado rigor porque decían que había que bajar impuestos porque sí. No han estado a la altura.

- ¿Les ha arrastrado el PSE-EE durante la negociación?

- Cuando se negocia, uno siempre tiene que moverse un poco de sus posiciones, pero yo creo que es un acuerdo que realmente está muy cerca de las posiciones del PNV.

- Pero Andueza ha tenido un protagonismo importante. ¿Se ha aprovechado del vacío de poder en el PNV por la transición de Andoni Ortuzar a Aitor Esteban?

- En absoluto. El PNV es un partido con liderazgo pero que trabaja de forma discreta y que entiende que las conversaciones se dan en la mesa de negociación, no en los medios, y Andueza es más de hacer declaraciones públicas, le gusta mucho hablar. Pero las relaciones entre el PNV y el PSE-EE son muy buenas.

Relevo en el PNV

- ¿Se le está haciendo demasiado larga al PNV la transición en su presidencia?

- Está siendo una transición natural, coherente y ordenada. Lo que es largo es el proceso interno del PNV, llevamos prácticamente un año hablando de nosotros, pero no nos olvidamos de las prioridades del país.

- ¿Este tiempo muerto está sirviendo para recoser el partido tras el enfrentamiento interno?

- No creo que haya habido ningún enfrentamiento ni que haya nada que recoser. Andoni y Aitor son dos personas que, además de tener una relación de amistad, tienen proyectos políticos muy alineados y que trabajan de la mano desde hace años.

- Usted mismo va a formar parte del nuevo EBB. ¿Qué considera que debe cambiar el PNV para reconectar con la sociedad?

- Yo no hablaría de cambiar, hablaría de qué tenemos que ofrecer a la sociedad para que confíe en nosotros o para que lo haga de forma más mayoritaria. Creo que de la Asamblea General debemos salir con un proyecto político de orden, que dé estabilidad al país, que genere ilusión, que conecte con los jóvenes, que sea capaz de seguir atrayendo inversiones, de asegurar la calidad de vida de las clases medias, de preservar los servicios públicos y de garantizar la seguridad en la calle.

- La nueva dirección del PNV tendrá 10 hombres y 4 mujeres. ¿Cree que se corresponde con la realidad social de Euskadi?

- El compromiso del PNV con la igualdad es incuestionable. En este sentido, nosotros no miramos si son hombres o mujeres cuando van a acceder a los cargos, sino que en cada momento se apuesta por las personas más oportunas.

- El PNV aprobó en el Congreso una ley de paridad que obliga a las grandes empresas a tener un 40% de mujeres en sus consejos. ¿Los partidos políticos no deberían predicar con el ejemplo?

- Hay una diferencia porque en nuestro sistema electoral interno eligen los afiliados y, como no existen planchas, estamos en manos de lo que digan las bases.

- ¿El relevo en la presidencia puede comprometer los avances que hizo Ortuzar en la negociación del nuevo Estatuto?

- En absoluto, Andoni y Aitor están muy alineados ideológicamente, así que los avances logrados los asumirá el nuevo presidente de la ejecutiva.

- Parece que hay un consenso con EH Bildu y PSE-EE para que el reconocimiento nacional sea el elemento que vertebre ese hipotético acuerdo. ¿Se puede dar ya por hecho?

- En este momento, todo parece indicar que se están empezando a generar algunos consensos y que uno de ellos es precisamente el reconocimiento de Euskadi como nación. Me alegro de que el PSE-EE esté entrando en esa vía y que ya incluso públicamente esté hablando de esto como uno de los términos del acuerdo.

- Si el Partido Socialista cede en esto, ¿las fuerzas abertzales deben aparcar a cambio el derecho de autodeterminación?

- Lo que tenemos que hacer en este momento es ayudar a generar unos consensos importantes. Cuanto más amplio sea el acuerdo en Euskadi, más fuerza tendremos al ir a Madrid, donde hay una ventana de oportunidad que debemos aprovechar.

Elevar el gasto en Defensa

- ¿Sería un error dejar pasar esa oportunidad por querer hacer una reforma de corte más soberanista?

- Tenemos que ser inteligentes. Ahora hay una mayoría en Madrid que puede estar sensibilizada con dar cauce a un nuevo Estatuto para Euskadi. Debemos estar a la altura de la situación porque las oportunidades a veces pasan.

- Con el aumento en el gasto en Defensa, ¿puede Sánchez confiar en el PNV como un partido de Estado?

- Bueno, el PNV es un partido vasco, muy europeísta, que siempre ha creído en las instituciones comunes y que va a estar siempre por la defensa del territorio europeo, sobre todo en un momento en el que tenemos la amenaza de Putin y con un Trump que no está a la altura de los acuerdos de la OTAN. Debemos dar una vuelta de tuerca más y constituir un elemento de seguridad en Europa.

- Elevar el gasto militar no es una medida precisamente popular. ¿Hay que hacer pedagogía entre la sociedad para que se entienda lo que está en riesgo?

- Es que en este momento la seguridad que tenemos como ciudadanos de la UE está amenazada y tenemos que defendernos. Y quien nos viene apoyando durante las últimas décadas ha decidido que no nos va a seguir ayudando o al menos no como lo hacía antes. Si la gente entiende que la seguridad es una prioridad, no sólo hay que hablar de la seguridad en las calles, nos tenemos que proteger también frente a invasiones y a aspiraciones imperialistas de determinados países.

- ¿Está la industria vasca en buena posición para afrontar la incertidumbre económica global?

- En este momento nos tenemos que reposicionar frente a los aranceles de Trump y creo que estamos en buenas condiciones. Tenemos un buen tejido económico, con una industria exportadora ligada a la automoción. Podemos aportar nuestro granito de arena a la reconstrucción industrial europea.

- ¿Operaciones como la de Talgo hacen ver que el arraigo sólo se consigue con intervencionismo público?

- No es la única forma, pero la colaboración público-privada es muy buena forma de arraigar.

- ¿Hay que hacer lo propio en ITP aumentando la participación del Gobierno vasco?

- Todo lo que sea garantizar el arraigo es buena noticia. En este caso, frente a la desinversión que se puede producir en otros lugares, creo que el hecho de que Euskadi tome posiciones siempre es bueno.