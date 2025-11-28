Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst EL CORREO ofrece imágenes de aquellos días en la localidad vizcaína con motivo de la visita a la villa del presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, para rendir homenaje a las víctimas

T. N. Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:05 | Actualizado 07:43h. Comenta Compartir

Con motivo de la visita hoy del presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, a Gernika, en donde participará junto al Rey Felipe VI en un homenaje a las víctimas del bombardeo del 26 de abril de 1937. EL CORREO ofrece imágenes inéditas de aquellos días en la localidad vizcaína posteriores a la tragedia. Los vídeos se pueden ver tanto en la web como en redes sociales.

Se trata de películas grabadas por los reporteros del magnate Randolph Hearst, que luego se emitían a las semanas en los cines de Estados Unidos. Algunas de esas imágenes se editaron en esos noticieros. Otras, en cambio, nunca se llegaron a emitir y han salido a la luz ahora gracias al trabajo de digitalización llevado a cabo por el Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California y el Packard Humanities Institute.

En la selección de imágenes que ofrece EL CORREO, aparecen escenas de Gernika totalmente arrasada, con la iglesia de San Juan, ya desaparecida, o el entorno de la Iglesia de Santa María, repleto de soldados. Además, se pueden ver imágenes de soldados franquistas en la casa de Juntas, custodiando el simbólico árbol de Gernika.

Silvia Ribelles (Oviedo, 1969) reconoce que se emocionó la primera vez que vio aquellas imágenes. «Me quedé fascinada porque en muchos casos fui la primera persona en verlas desde hace 90 años», afirma la historiadora del Packard Humanities Institute de California. Su trabajo de catalogación ha permitido sacar a la luz, tras ser digitalizadas, cerca de 300 películas grabadas por los reporteros de Hearst durante la Guerra Civil española, inéditas hasta ahora.

– ¿Recuerda el momento en el que tuvo contacto con esas imágenes?

– Vine al Packard Institute buscando imágenes para un libro que estaba terminando, cuando todavía no estaba todo el material digitalizado. Y me quedé absolutamente fascinada con la calidad y con lo que aparecía en el metraje. El dueño de la fundación me ofreció trabajar para él, para ver las imágenes, contextualizarlas, explicar quién eran los personajes que aparecían ahí...

– Entiendo que en muchos casos fue usted quien las vio por primera vez desde hace años.

– Sí. Hubo algunas cintas que la Universidad de California, la dueña del material, las había pasado a VHS, pero había otras que no estaban pasadas de los 35 milímetros al VHS o digitalizadas. Y claro, aquello fue apoteósico. Y, en fin, pues sí, la verdad es que fui en algunos casos la primera persona que las vio, sí. Son imágenes que impactan, tan buenas que nos acercan a aquellas personas, a unos hechos que ocurrieron hace 90 años y nos hacen sentirlos y vivirlos como con más intensidad.