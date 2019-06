El hermano de Puelles lamenta los «continuos» homenajes a presos etarras Los familiares se vieron arropados en el homenaje. / Borja Agudo Un centenar de personas acompañaron a la familia del inspector asesinado por ETA en una ofrenda floral porel décimo aniversario A. G. Miércoles, 19 junio 2019, 23:54

«No es una cuestión de que ETA ya no mate, sino de que continuamente estamos viendo homenajes a los presos, acercamientos de una forma descarada y casi indiscriminada, y estamos viendo que aquellas personas que no comulgan con el nacionalismo son agredidas». Es el lamento de Josu Puelles cuando se cumplen diez años del asesinato de su hermano Eduardo a manos de ETA. El inspector del Cuerpo Nacional de Policía recibió ayer una ofrenda floral en Arrigorriaga, donde fue asesinado el 19 de junio de 2009 con una bomba lapa adosada a los bajos de su vehículo.

El homenaje tuvo lugar en el aparcamiento del barrio Ollargan de la localidad vizcaína, donde Eduardo Puelles encontró la muerte cuando se disponía a coger el coche para ir a trabajar. Un centenar de personas acompañaron a la viuda y los hijos del inspector asesinado, entre ellos el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza; y la directora del Instituto Vasco de Memoria, Aintzane Ezenarro. A la conmemoración del aniversario del asesinato, en el que por primera vez se exhibió la bandera española, acudieron también la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández; y la presidenta de este partido en Bizkaia, Raquel González.

Héroes

Los asistentes se concentraron en silencio durante diez minutos frente a una pancarta con el lema 'Edu gogoan zaitugu. ETA kanpora' (Edu, te recordamos. Fuera ETA). Al término de la concentración, Josu Puelles calificó de «héroes» a su hermano y a sus «miles» de compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que luchan por «una nación llamada España». Asimismo, arremetió contra el Gobierno vasco, al que censuró que su Plan de Paz y Convivencia obvie, a su juicio, la violencia de ETA. Criticó asimismo el hecho de que se llegue a acuerdos políticos en las instituciones con EH Bildu, aunque no mencionó explícitamente a la coalición.