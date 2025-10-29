El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 y La Avanzada sentido Bilbao por dos accidentes entre varios vehículos
Familiares de las víctimas de la dana gritan contra Mazón en el funeral de Estado.

Familiares de las víctimas de la dana gritan contra Mazón en el funeral de Estado. EP

Las víctimas de la dana piden «verdad y justicia» entre gritos de «asesino» contra Mazón

El presidente de la Generalitat se ausenta del encuentro de los Reyes y Pedro Sánchez con las familias, que en el funeral de Estado de Valencia vuelven a exigir su dimisión

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:05

Comenta

Valencia, y con ella toda España, han llorado este miércoles a las víctimas de la dana un año después de la tragedia en un funeral ... de Estado presidido por los Reyes. El recuerdo solemne a los 237 fallecidos, cuyos nombres se escucharon en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se ha mezclado con los gritos de las familias contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al que han llamado «asesino y cobarde», y con la exigencia de responsabilidades para que prevalezcan «la verdad y la justicia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  3. 3

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  4. 4 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  5. 5

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  6. 6

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  7. 7

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  8. 8

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  9. 9

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo
  10. 10 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las víctimas de la dana piden «verdad y justicia» entre gritos de «asesino» contra Mazón