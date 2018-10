Víctimas de ETA acogen con «satisfacción» el fallo de Estrasburgo Maite Araluce, presidenta de la AVT. / Colpisa Consideran que así no tendrán que pasar por los mismos sufrimientos que afrontaron «con la desestimación de la 'Doctrina Parot'» LORENA GIL Madrid Martes, 23 octubre 2018, 12:50

Ha sido una «sorpresa agradable». Han coincidido esta mañana los principales colectivos de víctimas del terrorismo. Todos, sin excepciones, se temían una sentencia similar a la que ocurriera hace unos años con la 'doctrina Parot' y que España volviera a recibir un tirón de orejas por parte del Tribunal de Derechos Humanos. No ha sido así. Pese a que las asociaciones y fundaciones de damnificados ya tenían previsto pedir al Gobierno central que recurriera ante la Gran Sala una posible sentencia en contra de España, las tornas cambiaron. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Así, desde la AVT, los más activos -están personados en la causa- en la defensa de la no acumulación de las penas en Francia, se congratularon por la decisión de Estrasburgo. Con especial atención a que el alto tribunal, «no vea una vulneración de derechos humanos» en la aplicación de la norma Marco europea en España. «Es una decisión de justicia porque confirma que España no ha vulnerado los derechos humanos de los terroristas por no descontar las condenas francesas», pero también «porque las víctimas no tendrán que volver a sufrir lo que sufrieron con la desestimación de la 'Doctrina Parot'», ha manifestado su presidenta, Maite Araluce.

También el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en Euskadi ha querido valorar «positivamente que Estrasburgo haya avalado que España no compute las condenas de los etarras en Francia». Ha mostrado su «complacencia» con la sentencia emitida esta mañana porque «significa que se ha defendido en Estrasburgo nuestro Estado de derecho, nuestro ordenamiento jurídico y sus razones para mantenerlo», afirman.

Covite ha considerado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho «justicia», dado que un fallo en el sentido contrario hubiera supuesto «la libertad inminente de una decena de etarras y la reducción significativa de condena de otra veintena». «Hubieran cumplido una pena proporcionalmente muy inferior a la gravedad de los delitos cometidos en España, que son los más graves de nuestro código penal». El colectivo recuerda que la pena que cumplen los etarras en Francia «se debe a delitos como la pertenencia a banda armada, tenencia de armas o de documentación falsa, mientras que en España deben cumplir condena por delitos como atentados terroristas con resultado de muerte o de lesiones».