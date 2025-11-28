El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre, en uno de los homenajes celebrados en Gernika a las víctimas del bombardeo. I. Astui

«La verdadera deuda todavía sigue pendiente»

Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre, supervivientes del bombardeo de Gernika, se reunirán hoy con el presidente alemán en una jornada de desagravio

Iratxe Astui

Iratxe Astui

Gernika

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:47

Gernika volverá a abrir sus heridas de la guerra para recibir al Rey Felipe VI, quien visitará hoy la villa foral junto al presidente de ... la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en un acto de homenaje a las víctimas del bombardeo del 26 de abril de 1937. Acompañados por el lehendakari, Imanol Pradales, ambos mandatarios rendirán tributo a quienes sufrieron una de las tragedias más crueles de la Guerra Civil. Entre las supervivientes que participarán en el acto, en el mausoleo del cementerio de Zallo, la expectativa ante la visita sin embargo resulta más bien discreta y lejos del despliegue institucional. «El Rey, pues no sé… no tiene nada que ver en esto», declaraba a EL CORREO Crucita Etxabe, de 95 años, mientras Mari Carmen Agirre, de la misma edad, afirmaba que la histórica cita «ni me va ni me viene… la verdad». Esta previsto que ambas mantengan un encuentro privado con el dirigente alemán.

