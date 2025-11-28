«La verdadera deuda todavía sigue pendiente»

Gernika volverá a abrir sus heridas de la guerra para recibir al Rey Felipe VI, quien visitará hoy la villa foral junto al presidente de ... la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en un acto de homenaje a las víctimas del bombardeo del 26 de abril de 1937. Acompañados por el lehendakari, Imanol Pradales, ambos mandatarios rendirán tributo a quienes sufrieron una de las tragedias más crueles de la Guerra Civil. Entre las supervivientes que participarán en el acto, en el mausoleo del cementerio de Zallo, la expectativa ante la visita sin embargo resulta más bien discreta y lejos del despliegue institucional. «El Rey, pues no sé… no tiene nada que ver en esto», declaraba a EL CORREO Crucita Etxabe, de 95 años, mientras Mari Carmen Agirre, de la misma edad, afirmaba que la histórica cita «ni me va ni me viene… la verdad». Esta previsto que ambas mantengan un encuentro privado con el dirigente alemán.

El bombardeo de Gernika, perpetrado por la aviación nazi de la Legión Cóndor y la italiana en apoyo del franquismo, destruyó gran parte de la villa foral y se convirtió en un símbolo universal del horror de la guerra. Más de ochenta años después, el recuerdo sigue vivo entre los que aquel fatídico lunes de mercado eran unos niños. Crucita y Mari Carmen tenían apenas seis años cuando los aviones comenzaron a lanzar sus bombas incendiarias sobre la simbólica localidad vizcaína. «Nos mantuvimos tumbadas en la cuneta hasta que cesó el bombardeo, a eso de las ocho de la tarde», rememora Crucita. Ella se encontraba en ese momento «con unas amigas en 'cuatrobancos', en el barrio de Luno».

La memoria de aquellos momentos sigue siendo «dolorosa». «Aparecieron los gudaris y nos dijeron que nos tiráramos al suelo para protegernos de las bombas», relata esta gernikarra. «Recuerdo un árbol grande, bajo el que se refugiaban varias personas. Allí murieron ocho vecinos», añade. Mari Carmen rememora cómo su familia huyó a un caserío «de una prima de mi madre» en la vecina localidad de Muxika. «Subí al monte con mis padres y mis dos hermanos y salvamos la casa de Gernika porque no vivíamos en el centro del pueblo, que fue lo más afectado por las bombas», explica.

La vida después del brutal ataque estuvo marcada por la destrucción y la pérdida, pero también por la resiliencia y el esfuerzo por reconstruir lo que la guerra les arrebató. «Nos dejaron con el cielo arriba y el suelo abajo; sin nada, pero aquí seguimos, siempre para adelante», subraya optimista Crucita. «Yo estoy feliz», añade, a pesar de que una caída reciente le obliga a desplazarse estos días en silla de ruedas.

«Escucharemos»

A pesar de la importancia histórica de la visita –«vaya movida que suponen estas cosas», señala Crucita–, las supervivientes no sienten un vínculo emocional fuerte con la cita protocolaria. «Qué te voy a decir… El Rey no me hace mucha ilusión, le dan mucha fama, pero en este asunto no es lo que importa», comenta Crucita. «Estaremos en el acto del camposanto y veremos a ver qué dice».

Mari Carmen, por su parte, es más pragmática: «No entiendo mucho de política, así que si vienen, pues bien. Escucharemos lo que digan». No obstante, ambas coinciden en que la reparación y el perdón «tenía que haber venido hace mucho tiempo, empezando por Franco». «Alemania ya ha mostrado su arrepentimiento a lo largo de muchos años a través de declaraciones, cartas y demás, así que más que la visita del Rey, lo que necesitamos es el perdón de España», reclaman.

Para Crucita y Mari Carmen, la visita de hoy representa una oportunidad para recordar que la verdadera reparación moral «vendría más por la parte de España, que nunca nos ha pedido perdón», insisten. El gesto alemán «está bien», pero la verdadera deuda, sostienen, «todavía sigue pendiente».