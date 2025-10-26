El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Díez Antxustegi, fotografiado el viernes en el Parlamento vasco, compagina su labor como portavoz con el área de Política Institucional y Migración en el EBB. Igor Aizpuru
Joseba Díez Antxustegi | Portavoz del PNV en el Parlamento vasco

«Ver a un detenido multirreincidente en la calle a los dos días genera impotencia»

Asegura que el acuerdo para reformar el Estatuto será con Bildu y PSE «o no será» y rechaza situar como «línea roja» el derecho a decidir

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:02

Ya sea por los disturbios en las calles, por el hostigamiento a la Ertzaintza o por el aumento de la delincuencia, la seguridad se ha ... convertido en los últimos meses en uno de los temas centrales de la agenda política vasca. El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi (Vitoria, 1992), mantiene en esta entrevista la disputa con EH Bildu por «no rechazar las actuaciones violentas», pero también introduce la preocupación de su partido por el fenómeno de la multirreincidencia. El dirigente jeltzale, en todo caso, niega que esto suponga «endurecer» el discurso: «No agachamos la cabeza ante los problemas. Los reconocemos y los resolvemos».

