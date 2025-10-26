«Ver a un detenido multirreincidente en la calle a los dos días genera impotencia»

Ya sea por los disturbios en las calles, por el hostigamiento a la Ertzaintza o por el aumento de la delincuencia, la seguridad se ha ... convertido en los últimos meses en uno de los temas centrales de la agenda política vasca. El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi (Vitoria, 1992), mantiene en esta entrevista la disputa con EH Bildu por «no rechazar las actuaciones violentas», pero también introduce la preocupación de su partido por el fenómeno de la multirreincidencia. El dirigente jeltzale, en todo caso, niega que esto suponga «endurecer» el discurso: «No agachamos la cabeza ante los problemas. Los reconocemos y los resolvemos».

– Llevan semanas inmersos en un choque con EH Bildu a cuenta de la Ertzaintza. ¿Por qué se ha convertido en el centro de la disputa política en Euskadi?

– En este país hay jóvenes de 25 años que van a las txosnas de las fiestas de su pueblo y les echan porque son ertzainas. Tenemos una parte más grande o más pequeña de la población de Euskadi a la que no le gusta la Ertzaintza, ni antes ni ahora, y están intentando convertirla en el objetivo no sólo de sus reivindicaciones sino también de su forma de participar en política.

– ¿Ve a EH Bildu detrás de esa campaña de deslegitimación?

– Yo no sé si están detrás de forma organizada, pero quienes no rechazan las actuaciones violentas no ayudan a que la Ertzaintza sea una institución respetada.

– Visto lo visto el 12 de octubre, ¿habría sido más conveniente prohibir el acto de la Falange?

– Estamos hablando de un derecho fundamental como el de reunión. A mí, como miembro de un partido de tradición profundamente antifascista, me habría encantado que se hubiera podido prohibir. Pero también pertenezco a un partido profundamente pacifista y que siempre ha rechazado la violencia como forma de hacer política. No se permiten los actos, sólo se comunican.

– Pero hay precedentes de prohibiciones. En 2008, por ejemplo.

– La prohibición se hace por vía judicial, no por vía administrativa. No me consta que haya habido partidos políticos que hayan pedido esa prohibición.

Disturbios «Quien no rechaza actuaciones violentas no ayuda a que la Ertzaintza sea respetada»

– ¿La crisis en Arkaute es el exponente de una crisis mayor en el modelo policial vasco?

– Quienes quieren abrir un debate sobre el modelo policial no proponen una alternativa. Desde luego nosotros queremos hablar sobre el modelo de seguridad y por eso el lehendakari ha abierto un foro que servirá para hacer un diagnóstico y proponer medidas concretas a un tema que importa mucho a la ciudadanía.

– ¿Ha tardado demasiado el PNV en reconocer el problema?

– Los problemas no hay que exagerarlos, como hacen los populismos de derechas, ni negarlos, como hace el buenismo de izquierdas. Para solucionarlos, hay que reconocerlos, y es en lo que estamos. Hemos reconocido que hay problemas en determinados puntos de entornos urbanos y un tema que nos preocupa muchísimo es la multirreincidencia.

– Explíquese.

– Tenemos un problema muy claro con esto y hacen falta medidas urgentes para dar respuesta. En este momento hay dos iniciativas en marcha en el Congreso que PSOE y Sumar tienen paradas. El miércoles el PNV va a exigir a Sánchez que desbloquee este asunto porque a la gente y a los ertzainas les genera impotencia ver que un detenido multirreincidente está en la calle a los dos días. Necesitamos medios ya.

– ¿Está el PNV endureciendo su discurso sobre la seguridad?

– Ni lo endurece ni lo ablanda. El PNV pisa la calle, está en los bares, en las fábricas, en las oficinas... Respondemos a la realidad del país y no agachamos la cabeza ante los problemas. Los reconocemos y los resolvemos.

– ¿El PNV ve relación entre inmigración y delincuencia?

– En criminología, por definición, todos los delitos son multifactoriales. Lo que está demostrado es que el factor que más influye al determinar la delincuencia es la situación socioeconómica.

Críticas de PSE y Bildu «Me consta que Aitor Esteban tiene una muy buena relación con los líderes de todos los partidos»

– ¿Por qué se ha decidido que la Ertzaintza informe del origen de los detenidos? Antes decían que estigmatizaba al inmigrante.

– Porque creemos que la transparencia nunca está mal. Es más útil que la información la dé el Departamento de Seguridad, con criterios de rigor, que un grupo parlamentario que busca un tratamiento político de esos datos.

– El consejero Zupiria admitió que en buena parte ha sido por la presión de Vox. ¿Les condiciona la extrema derecha?

– En absoluto.

– ¿Teme que emerja una especie de Aliança Catalana a la vasca a la derecha del PNV?

– Al PNV no le consta que se estén produciendo movimientos a su derecha. Existen rumores, pero no opinamos sobre lo que no conocemos.

El futuro de la coalición

– El PSE-EE y EH Bildu coinciden en que las relaciones con el PNV han empeorado desde la llegada de Aitor Esteban. ¿Es así?

– No. A lo largo de su dilatada trayectoria política, Aitor Esteban ha demostrado que es una persona capaz de acordar con unos y otros. Me consta que tiene una muy buena relación con los líderes de todas las formaciones.

– No es lo que dicen el socio de gobierno y la principal fuerza de la oposición. ¿El EBB hace algo de autocrítica?

– La política es diálogo y es en lo que estamos. En las últimas semanas se han intensificado las conversaciones especialmente con el socio, pero también con los grupos de la oposición.

– ¿Hay cierto hartazgo con el tono de Eneko Andueza?

– Está claro que ha habido momentos de tensión desde el punto de vista declarativo, pero la relación en el día a día es muy buena y mi responsabilidad es no subir el tono. Nos vamos a cuidar de hacer declaraciones.

Euskera en las OPE «En este momento no contemplo un acuerdo sin el PSE, estamos trabajando de forma intensa»

– ¿Usted ve en peligro el futuro de la coalición?

– No veo riesgo porque los dos sabemos que es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos conocemos bien, estamos acostumbrados a gobernar juntos y queremos dar estabilidad al país.

– ¿De veras sigue creyendo el PNV que puede acordar el blindaje del euskera en las OPE con el PSE-EE?

– Sí, y trabajamos discreta e intensamente para alcanzar ese acuerdo.

– Lo que ustedes proponen reformar es un solo artículo. ¿Qué margen de acuerdo hay ahí?

– Hay un margen de acuerdo entre dos partidos que quieren llegar a un acuerdo. La propuesta que hacemos es quirúrgica, para dar seguridad jurídica a las personas que se presentan a las OPE.

– El índice de obligado cumplimiento que quieren eliminar fue ratificado hace sólo año y medio en un decreto negociado con el PSE-EE. ¿Por qué ahora rompen ese consenso?

– Hacemos interpretaciones distintas sobre lo que han supuesto las sentencias, eso no quiere decir que se haya roto el consenso.

– El propio preámbulo de su reforma admite que ese índice no es el motivo de las sentencias.

– En lo que estamos es en dar una respuesta quirúrgica que dé seguridad jurídica. Permítame que no me quiera extender mucho sobre el marco de la negociación porque se tiene que dar en el ámbito de la discreción.

– La última al respecto: ¿hay opciones de que el PNV saque adelante la reforma con EH Bildu y sin el PSE-EE?

– Yo en este momento no contemplo un acuerdo sin el PSE-EE.

– El Estatuto de Gernika cumplió este sábado 46 años. ¿Por qué el PNV, que tanto exige su cumplimiento, no lo celebró?

– Lo celebramos todos los días. Ha supuesto un avance en el autogobierno, en la institucionalización del país y en el bienestar de Euskadi.

– ¿Confía en que para fin de año Euskadi gestione el régimen económico de la Seguridad Social, los puertos y los aeropuertos?

– Confío en que se cumpla lo que está firmado con Sánchez. La forma que tiene el PNV de hacer política es cumplir lo que firma y exigir que la contraparte también lo haga.

– ¿Y usted cree en la palabra de Sánchez?

– Confío en que cuando alguien firma algo, lo cumple.

– Hablando de plazos, ¿cuál es el del nuevo estatus? Esteban dice que a finales de año y Pradales que en junio.

– No son incompatibles. Uno es el plazo en el que estamos trabajando los partidos de forma intensa y el otro es el plazo en que el lehendakari ha decidido tomar las riendas de este asunto.

– ¿La negociación avanza como para que haya acuerdo?

– Avanza, pero debemos ser discretos porque es uno de los requisitos que nos hemos puestos. El PNV va a seguir trabajando para que haya un acuerdo que será a tres o no será.

– ¿Están dispuestos a aparcar el derecho de autodeterminación?

– Abordamos la negociación con ambición, con determinación, pero sin líneas rojas.

– ¿Y EH Bildu?

– Espero que todos los agentes participen sin líneas rojas.

– ¿Ve disposición en la coalición soberanista para acordar los Presupuestos de 2026?

– Nos llama la atención que cuando el Gobierno vasco abrió conversaciones con los grupos antes del verano, Bildu no le hizo llegar ninguna propuesta y ahora lanza una a través de un tuit. Además es sobre una cuestión, la vivienda, en la que el propio Otxandiano admitió que no estamos de acuerdo y que es imposible alcanzar un entendimiento. Por lo tanto, mucha voluntad no veo.

– El Gobierno vasco ha rechazado la ILP que presentaron ELA y LAB para un SMI propio. ¿Habría hecho lo mismo un Ejecutivo del PNV en solitario?

– El Gobierno vasco ha manifestado su criterio desfavorable por varios motivos: uno técnico, que dice que no tenemos la competencia; uno institucional, que dice que asumirá lo que diga el Parlamento; y uno político. Nuestra posición, como PNV, es que queremos competencias plenas y no delegadas para establecer un SMI propio. Lo que hacemos es pedir a los agentes sociales que se sienten y negocien.

– ¿Y eso debe darse en la Mesa de Diálogo Social? ELA y LAB no están en ese foro.

– Sí. Nosotros invitamos a todos los agentes, tanto a sindicatos como a patronal, a que negocien.

– Han registrado la candidatura de Mikel Mancisidor para el Ararteko. Necesitan a un tercer grupo y EH Bildu cuestiona su perfil. ¿El PP es una opción?

– Hemos presentado su candidatura porque el nombre ya era público y, en ese sentido, queremos seguir trabajando con discreción para lograr un acuerdo. Creemos que es el candidato idóneo por su trayectoria, su capacidad y su neutralidad.