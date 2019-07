El PNV no se da «por vencido» y se ofrece a mediar para evitar elecciones Aitor Esteban, durante su intervención en la sesión de hoy. / EP «Me niego a pensar que no podamos crear las condiciones necesarias para ahormar un Gobierno», asegura un Aitor Esteban muy crítico con Sánchez e Iglesias KOLDO DOMÍNGUEZ Bilbao Jueves, 25 julio 2019, 18:04

Su tono no ha sido el mismo que el del martes. Más serio y sin apenas resquicios a la chanza –salvo una referencia a Abascal y Unamuno–, Aitor Esteban ha evidenciado desde la tribuna el estado de ánimo de un PNV que ve cómo, con el fiasco de la investidura, se trastoca seriamente su hoja de ruta y por el horizonte aparecen nubarrones en forma de elecciones y un posible Gobierno de la derecha –con Cs y Vox de la mano–. «Estamos decepcionados. Las cosas se han hecho como no se tenían que hacer», ha confesado el portavoz parlamentario de los jeltzales.

Esteban ha repartido responsabilidades por igual. Ya lo hizo en su discurso a principios de semana, entonces para azuzar a PSOE y Unidas Podemos en busca de un pacto. Pero confirmado el desencuentro, esta tarde ha optado por leer la cartilla a los líderes de ambos partido por «tirar la toalla» demasiado pronto. «Ha andado tarde y ha dejado pasar demasiado el tiempo. Tendría que haber buscado complicidades de otra manera, más empatía», le ha lanzado a Pedro Sánchez.

Para Iglesias ha tenido incluso palabras más contundentes. Le ha recordado al líder morado que su partido «nunca ha gestionado» ninguna institución y que el cielo se conquista «de nube en nube» y «creando una imagen de partido» que dé confianza a la sociedad y a los poderes económicos. «Su tozudez ha estado a punto de provocar una quiebra con IU», le ha advertido desde la tribuna.

Pero el PNV no cree que esté todo perdido. Pese al «lamentable» espectáculo dado por PSOE y Unidas Podemos en la discusión final sobre «sillones» y el ambiente de «mal rollo» que han creado, los jeltzales creen que hay opciones de evitar la repetición de elecciones, un escenario que los nacionalistas son los primeros en querer desterrar.

Para evitar unos nuevos comicios hay todavía margen. El PNV lo sabe y en las próximas semanas trabajará para conseguirlo. Esteban ofreció la experiencia de su partido para mediar entre las dos fuerzas de izquierda y encauzar un nuevo intento de investidura «incluso en agosto». Es decir, en Sabin Etxea no quieren dejar pasar el tiempo y que los partidos nacionales vuelvan a poner su cabeza en 'modo precampaña', momento que, si no ha llegado ya, está muy cerca. Y cuando ocurra, será imposible llegar a un acuerdo. «Me niego a pensar que no podamos crear las condiciones necesarias para ahormar un gobierno. Debemos intentarlo todos. No nos demos por vencidos», ha reclamado Esteban.