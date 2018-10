El PP vasco ve «casi imposible» apoyar los Presupuestos de Urkullu Alfonso Alonso. / IOSU ONANDIA Alfonso Alonso acusa al PNV de ir «a la deriva» por pactar con Bildu en la ponencia de Autogobierno y abrir ahora la puerta a negociar las Cuentas del Estado con PSOE y Podemos OCTAVIO IGEA Miércoles, 17 octubre 2018, 13:37

«Hasta aquí hemos llegado». Alfonso Alonso ha cerrado casi definitivamente la puerta a que el PP facilite la aprobación de los Presupuestos vascos. El presidente de los populares en Euskadi ha asegurado este miércoles que ve «casi imposible» un pacto con Urkullu debido a la «deriva ideológica y económica» en la que, a su juicio, se ha adentrado el PNV. Si el acuerdo de los nacionalistas con EH Bildu para reformar el Estatuto era un bloqueo insuperable, Alonso ha añadido otro: la posibilidad de que los jeltzales avalen las Cuentas del Estado consensuadas por PSOE y Unidos Podemos. «Es una alianza que dificulta aún más cualquier colaboración», ha advertido.

Desde el PP vasco, cuya dirección se ha reunido este miércoles en Vitoria, aseguran que las negociaciones con el PNV no están rotas, aunque parece casi imposible que ambas partes vuelvan a sentarse a negociar los Presupuestos del Gobierno vasco con el panorama que ha dibujado Alfonso Alonso. «No es serio que te dé igual si en Euskadi te apoya las Cuentas Bildu o el PP o que antes te gustara la política económica de Rajoy y ahora la de Pablo Iglesias». Tras el encuentro de más de cuatro horas que los representantes populares mantuvieron con el consejero Azpiazu la pasada semana no está previsto que se produzcan más reuniones si los nacionalistas no viran su rumbo.

Y a la espera de la propuesta que el PP va a llevar al Parlamento para intentar que los partidos vascos anulen el acuerdo alcanzado por PNV y EH Bildu en la ponencia de Autogobierno, el golpe de timón que le piden los populares a los nacionalistas se debe dar en Madrid. «Hay una mayoría nueva –en alusión a PSOE, Podemos y PNV– en la que no es que no estemos, es que va contra nosotros», ha lamentado Alonso tras reprochar que los nacionalistas se hayan convertido en el «socio fácil de Sánchez e Iglesias» al ser la primera fuerza del Congreso que abre la puerta a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Un anteproyecto de los PGE, el firmado por socialistas y podemitas, que para Alfonso Alonso es «ilegal» por no cumplir las leyes de estabilidad y déficit–; «irreal» –por presentar una previsión de ingresos «irreal», y, especialmente, «malo para la economía española y la de Euskadi». El presidente del PP vasco ha asegurado que «no comprende» que el PNV apoye una reforma fiscal que, entre otros asuntos, «se va a cebar con los conductores y las clases medias» y que también hará mella en los contribuyentes vascos de forma directa. «Pese al Concierto la gente se verá afectada por el impuesto al diésel, por las tasas a los bancos, por el recargo a las cuotas de la Seguridad Social y las pensiones...», ha enumerado.

«Atraer a Podemos»

Aunque el líder del PP vasco ha insistido en mantener «la mano tendida» a Urkullu si el PNV da marcha atrás –exijo que se retrotraiga para negociar», ha dicho–, lo cierto es que los populares consideran que la de los nacionalistas en Madrid es una maniobra perfectamente calculada que va más allá de las Cuentas de Sánchez. «El acuerdo no es un hecho aislado», ha advertido Alonso, para quien el pacto de los jeltzales con PSOE y Podemos busca, además de aprobar los PGE, «atraer a Podemos a su acuerdo en la ponencia de Autogobierno con Bildu».