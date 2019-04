El PP vasco acentuará su perfil de centro para alejarse de Casado y poder «sobrevivir» Alonso sigue a unos metros a Pablo Casado durante un acto de precampaña en Bilbao con varios candidatos populares. / Borja Agudo El pesimismo cunde en el partido de cara a las elecciones de mayo tras constatar el domingo la fuga de votos hacia el PNV y la debilidad interna en algunos territorios KOLDO DOMÍNGUEZ Martes, 30 abril 2019, 00:17

Muchos de los epítetos que ayer empleaban altos cargos del PP vasco no pueden reproducirse por escrito. Aún no han digerido del todo el «bofetón descomunal» sufrido el domingo, que les deja sin representación en Madrid. Salvo contadas excepciones, todas las fuentes consultadas se muestran «muy pesimistas» con el futuro del partido, inmerso en una encrucijada histórica que le puede llevar a un «renacimiento» o a la «más absoluta irrelevancia» en Euskadi. «Nos la jugamos. Y esto va en serio. Y no hay que mirar fuera. El problema lo tenemos nosotros», reconoce un dirigente popular.

A la hora de buscar explicaciones, la reflexión es unánime en el partido: «La campaña de Pablo Casado, su giro a la derecha, sus planteamientos, sus propuestas, nos han condenado», asume otra voz de los populares vascos, que estas semanas se han mordido la lengua y puesto de perfil -sobre todo Alfonso Alonso- por no llevar la contraria al líder nacional. Lo que en otros puntos de España podría haberles dado votos -«eso está por ver», advierte la misma fuente-, en Euskadi ha desdibujado por completo el mensaje del PP vasco. «Lo hemos intentado pero era una campaña nacional. Tú puedes hacer aquí cualquier propuesta pero si en Madrid sueltan alguna 'ocurrencia' se acabó. Como ofrecer el último día a Vox entrar en el Gobierno», analizan varias fuentes.

Esos mensajes pudieron mitigar la pérdida de votos hacia Ciudadanos o Vox en Euskadi, pero en el PP vasco son conscientes de que ese coqueteo con la extrema derecha ha alejado a parte de su electorado tradicional, «el votante moderado, que le gusta la estabilidad», que ha optado por el PSE y, sobre todo, el PNV. «Abandonar el centro nos ha matado».

Con unas elecciones municipales y forales a la vuelta de la esquina, entre los populares vascos asumen que «tienen que diferenciarse ya del discurso de Casado, marcar perfil propio de centro y defender lo que siempre hemos defendido». Esa será la clave para «sobrevivir» como partido en Euskadi. En esa clave, por ejemplo, sitúan dos cargos populares la campaña de Borja Sémper en San Sebastián. «Queda poco tiempo pero hay que intentarlo. Porque me temo que no hayamos visto aún el 'suelo' electoral del partido», analiza una fuente popular.

Algunos dirigentes, no obstante, van más allá a la hora de analizar las causas del batacazo del PP en Euskadi. Y miran hacia dentro, hacia la 'salud' del partido. «Para resistir bien un golpe de estos, tienes que tener músculo como partido», argumenta un cargo popular. «Y nosotros no lo tenemos».

Decisiones de Alonso

El PP vasco acumula desde hace años una tendencia negativa, tanto en resultados electorales como problemas internos. El presidente regional, Alfonso Alonso, inició hace dos años un proceso de renovación que a todas lunes no ha logrado su objetivo. En Gipuzkoa, salvo la figura de Sémper, el partido es prácticamente inexistente. En Álava, hasta ahora su principal bastión, continúan al frente los mismos dirigentes de los últimos años y los resultados del domingo evidencian un progresivo declive.

Y en Bizkaia, territorio señalado por Alonso como «clave» en el futuro del partido, las heridas abiertas en el último congreso siguen desangrando al partido. Desde la dirección provincial se apuesta por un discurso alejado de la línea marcada por el propio Alonso y las tensiones internas son evidentes, como ha dejado claro la purga de cargos en la lista al Ayuntamiento de Bilbao o la designación de Bea Fanjul como candidata al Congreso por Casado sin el apoyo de los dirigentes territoriales. «Un partido son recursos humanos. Es gestión de equipos, de cuidar a tu gente, y eso no se ha hecho bien», apunta un alto cargo popular. «Que haya diferentes voces está bien, pero tenemos que ir todos a una y no hacer la guerra cada uno por su lado».

Las miradas se centran en Alonso, que habría permitido «por omisión o por evitar ruido interno» ciertas actitudes y decisiones que han «condicionado el futuro del partido». «Es la hora de Alfonso, y no sólo a nivel nacional, que también. Tiene que ejercer de presidente y marcar la línea política de todo el partido y prepararnos para lo que viene», resumen varios cargos vascos.