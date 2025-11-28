Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales Las pintadas han aparecido horas antes de que se celebre en la villa foral el homenaje a las víctimas del bombardeo del 26 de abril de 1937, en el que participarán el Rey, el presidente de Alemania y el lehendakari

La réplica del cuadro del Guernica que hace años se instaló en la calle Allende Salazar de la villa foral ha amanecido este viernes llena de pintadas. Sobre las baldosas que componen el icónico mural han aparecido las frases «Erregea kanpora» (Fuera el rey), «Pedirnos perdón» y «Queremos libertad», que los servicios de limpieza municipales han limpiado con las primeras horas del día.

Uno de los primeros en condenar el ataque ha sido Iñigo Ansola, presidente del Bizkai Buru Batzar. Con un post publicado en su cuenta de 'X', el jeltzale ha calificado las pintadas de «insulto a nuestra memoria». «Educar en el odio y promover una cultura de violencia conduce a hechos como este», ha criticado antes de advertir que «utilizar un símbolo de paz como es Gernika es inaceptable«.

El acto vandálico se ha producido a pocas horas de que se celebre en la localidad el homenaje . Una ceremonia en la que participarán el Rey Felipe VI, el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el lehendakari, Imanol Pradales.

El mural, ubicado cerca de los juzgados de la villa, es una réplica del cuadro pintado por Picasso para denunciar los horrores de la guerra. Con un simbolismo fuera de duda, la reproducción es uno de los puntos más fotografiados por los turistas que visitan la localidad cada año.