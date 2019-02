Van Den Eynde, el apasionado abogado que ha abierto un juicio histórico Andreu Van Den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, interviene durante el juicio del procés. / REUTERS El letrado de cabecera de ERC y de apellido impronunciable tiene más de 20 años a sus espaldas de derecho penal MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 12 febrero 2019, 19:39

Andreu Van Den Eynde Adroer ha pasado este martes a la historia del derecho español. Ha sido el primero en tomar la palabra en el juicio del procés. Y no se ha mordido la lengua. «Es una causa general contra el independentismo catalán», ha llegado a denunciar el letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, dejando claro desde el principio que su táctica va a ser atacar directamente a la justicia española y su falta de imparcialidad. En esencia, que los tribunales españoles persiguen ideas políticas y no delitos. Quienes le conocen ya habían avisado que Andreu, quizás en el momento estelar de su carrera, no iba a dejar pasar la ocasión para hacer un discurso más político que jurídico.

¿Pero quién es éste letrado de apellido impronunciable que durante casi una hora y media ha criticado con apasionamiento y dureza extrema a la justicia española? Van den Eynde, nacido en París en 1975 de padres de origen flamenco, es desde hace años el abogado de cabecera de ERC, a la que llegó después de hacer para la formación una guía de 'compliance penal' de buenas prácticas.

Pero mucho antes, ya era un abogado de 'moda' en Barcelona. Tras varios años como letrado de organizaciones de derechos humanos como SOS Racismo, fue el defensor de las víctimas del atropello de tren de Castelldefels en 2010, un caso que le hizo definitivamente mediático.

De familia troskista huida del régimen de Franco, lleva en ejercicio de 1998 y combina la abogacía con multitud de aficiones, que ni mucho menos oculta. Es guitarrista de la banda de 'thrash metal' Vientos de Poder, coleccionista de objetos de 'Star Wars', amante de las redes sociales y un loco de los viajes a lugares exóticos de Asia y fan de series como 'Homeland', 'Vikings', 'Juego de tronos' o 'The Walking Dead'.

Van den Eynde se conoce al dedillo el caso del procés. Ya defendió a Carme Forcadell en las primeras querellas contra la expresidenta del Parlament por su supuesta desobediencia y luego estuvo presente en multitud de registros de la Guardia Civil en los días previos al 1-O, ya como abogado titular de Oriol Junqueras.