Ernest Urtasun, ministro de Cultura EP

Urtasun ve avances con Junts para la reducción de jornada y no se cierra a que Díaz viaje a convencer a Puigdemont

Emplaza a Sánchez a «hacer juntos» los Presupuestos «más ambiciosos posibles», pero no ve problema en seguir gobernando si no se aprueban

EP

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:29

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que «se avanza» con Junts para que dé su apoyo a la reducción de la jornada laboral ... a 37,5 horas semanales y confía en que se pueda alcanzar un acuerdo «lo antes posible», aunque no ha cerrado la puerta a que, si es necesario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viaje a Bélgica a entrevistarse con Carles Puigdemont, para acabar de convencerle.

