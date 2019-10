Urtaran apoya al Ayuntamiento de Galdakao por permitir la exposición del etarra Bienzobas, pero pide «contextualizar» al autor Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria. / Igor Aizpuru SAIOA ECHEAZARRA Miércoles, 9 octubre 2019, 12:00

El alcalde de Vitoria y presidente de Eudel, Gorka Urtaran, ha trasladado este miércoles en relación a la exposición del etarra Jon Bienzobas inaugurada esta semana en un local municipal en Galdakao, que «apoya» al Ayuntamiento de la localidad vizcaína pero considera necesario «contextualizar» quién es el autor. La polémica actividad expositiva «es absolutamente legal y así lo ha dicho un juez, y un alcalde o un ayuntamiento no la puede prohibir, pero evidentemente aquí hay una colisión con los valores y con la ética», ha indicado el regidor jeltzale, también máximo responsable de la asociación de municipios vascos.

Esta exposición ha suscitado la polémica por la cesión de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Galdakao a la exposición de Bienzobas, un preso de ETA condenado a 266 años de prisión por asesinar, entre otros, al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en febrero de 1996. Tanto el Gobierno vasco como el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza; así como asociaciones de víctimas del terrorismo y el Partido Popular han demandado al Consistorio vizcaíno que clausure la muestra. La Audiencia Nacional, por su parte, ha denegado la solicitud de Covite de cancelarla.

A juicio de Urtaran, el «Ayuntamiento de Galdakao no puede impedir la celebración de una exposición que no daña a nadie, que no vulnera ningún derecho, pero yo como alcalde creo que es muy importante contextualizar quién es el autor y decir que es una persona que ha asesinado, ha vulnerado de forma sistemática los derechos humanos y que ha sido una persona que ha pertenecido a una organización armada», ha señalado.

«Como alcalde, creo que por una cuestión de humanidad, de ética, de estar siempre del lado de las víctimas, apoyarlas siempre, creo que habría que contextualizar que esta persona ha vulnerado los derechos humanos de forma sistemática porque ha pertenecido a una banda terrorista».