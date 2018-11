Urkullu y Torra pedirán al Estado que reconozca «la pluralidad nacional» Ambos líderes mantendrán mañana una reunión en Ajuria Enea OCTAVIO IGEA Martes, 13 noviembre 2018, 15:40

El lehendakari Urkullu y el president Quim Torra reclamarán mañana un cambio del actual modelo autonómico español para que se reconozca la «realidad plurinacional» del Estado. La necesidad de «avanzar» en esa vía como solución a las exigencias de los nacionalistas vascos y catalanes será el principal llamamiento que ambos líderes ofrecerán tras la reunión que mantendrán en Ajuria Enea. Una cita con la que Lakua busca «recuperar la senda histórica de colaboración» con la Generalitat que ha quedado en suspenso durante los últimos meses debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y la fría relación que mantienen Urkullu y Torra, cuyas estrategias soberanistas son diametralmente opuestas.

Los detalles del encuentro, un almuerzo de no más de una hora en la residencia del lehendakari, los ha ofrecido esta mañana el portavoz del Gobierno vasco. Josu Erkoreka ha asegurado que Torra recibirá el trato que se dispensa a cualquier líder autonómico que visita a Urkullu, y ha celebrado la convocatoria de una cita «pendiente desde hace tiempo». Será la primera vez que Urkullu se reúna con Torra oficialmente. Además de la cuestión nacional, se prevé que los líderes dialoguen sobre aspectos «de interés compartido» en los que «hay que recuperar la colaboración». Erkoreka no ha detallado cuáles serán esa cuestiones, aunque ha recordado que durante las últimas décadas el Ejecutivo autonómico y el Govern han compartido proyectos, por ejemplo, sobre política industrial y el sector primario.

En su momento las administraciones vasca y catalana también pactaron recursos conjuntos contra leyes españolas por invasión de competencias autonómicas, posibilidad que no aparece en la agenda del encuentro de mañana. «Pero las coincidencias sobre las normas que podrían impugnarse siguen siendo importantes», ha dicho Erkoreka.

Sin oferta de mediación

El portavoz del Gabinete autonómico sí que ha descartado que el lehendakari pueda ofrecerse a Torra como mediador con el Gobierno de Sánchez para intentar encauzar la crisis política de Cataluña, algo que Urkullu ya hizo el año pasado tras el 1-O. En aquella ocasión llamó al diálogo a Rajoy y pidió a Puigdemont que abandonara la vía unilateral y convocara elecciones. El expresident catalán no lo hizo y por eso, entre otras razones, las relaciones del líder vasco con Torra no son las mejores. También por la visita que el lehendakari hizo a Oriol Junqueras en prisión hace unos meses, gesto que no gustó en la Generalitat. En todo caso, Erkoreka ha advertido de que Urkullu «nunca se ofrece a mediar», pero que sí podría hacerlo «si se lo pide una parte». «Al lehendakari no le corresponde hacer ese tipo de propuestas», ha matizado el portavoz.

El encuentro de mañana, que culminará con una comparecencia conjunta, tampoco incluirá, en principio, alusión alguna a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, proceso en el que está incluido el PNV y del que los nacionalistas catalanes se han descolgado tras el anuncio de la Abogacía del Estado de que exigirá penas de prisión para los líderes del 'procés'. Erkoreka ha insistido hoy en todo caso en que permitir que el Estado tenga nuevas Cuentas es un «factor de estabilidad positivo para todos» que el lehendakari recuerda «a todos sus interlocutores».