Urkullu y el 'síndrome de Moisés' Blanca Castillo El popular Alfonso Alonso tira de inspiración bíblica para pedirle al lehendakari que no cruce el «mar Rojo» hacia la radicalidad, como le propone EH Bildu Viernes, 23 noviembre 2018, 13:41

Ya el comienzo prometía. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha preguntado desde su escaño a Iñigo Urkullu en el pleno de control qué balance hace de los dos primeros dos años de legislatura. La respuesta al punto cinco del orden del día, concisa y contundente: «Buena, aunque siempre se puede mejorar». Risas y murmullos en las diferentes bancadas. El parlamentario popular, entonces sí, se ha dirigido a la tribuna de oradores para exponer los motivos por los que había impulsado su interpelación y ha agradecido con ironía la «brevedad» de su argumentario. Lógico, ha dicho, teniendo en cuenta el «escaso balance» de un Gobierno vasco que, «como Sánchez, todavía vive de las rentas de Rajoy», en referencia a los acuerdos alcanzados entre el PNV y el Ejecutivo del PP antes de la moción de censura.

Alonso ha desarrollado sus razonamientos hasta advertir a Urkullu de que su formación no va a convertirse en el «tonto útil» de los acuerdos de los jeltzales con EH Bildu, como el alcanzado sobre las bases de reforma del Estatuto. Mirándole directamente, el dirigente popular le ha reconocido a Urkullu que es una persona «ponderada, equilibrada, sensata y de buen trato». «¡Si es que me gusta usted!», ha lanzado ante la mirada atónita de un buen número de parlamentarios. Después, ha tirado de inspiración bíblica para reforzar sus planteamientos. Le ha pedido al lehendakari que siga como hasta ahora y no caiga en el error de dejarse seducir por lo que llamó el 'síndrome de Moisés' para conducir a los ciudadanos vascos hacia «la tierra prometida, como le reclama de forma insistente la coalición abertzale.

«No crea que puede cruzar el mar Rojo y que se abrirán las aguas, porque pueden acabar todos ahogados. Bildu se pondrá en ambos márgenes y ellos acabarán todos secaditos para ver cómo fracasa el PNV», ha manifestado. También ha tenido Alonso palabras para el portavoz jeltzale, en el Parlamento, Joseba Egibar, negociador fundamental para que se sellara el pacto con EH Bildu sobre la Carta de Gernika. «Egibar ha subido al Sinaí», ha subrayado. El presidente del PP vasco ha finalizado su intervención con un mensaje contemporizador y le he dicho al lehendakari que las puertas de su partido siempre estarán abiertas para consensuar proyectos que surjan de la responsabilidad y la moderación.

En el turno de réplica, el jefe del Ejecutivo autónomo ha aportado numerosos datos para defender la acción de gobierno y ha agradecido a Alonso que no extienda a la Cámara de Vitoria la crispación que se vive en otros hemiciclos, en referencia a la sesión de esta semana en el Congreso. Eso sí, le ha advertido de que la línea es muy fina y que los debates en Euskadi no se pueden convertir en un «club de la comedia». «Escuchándole parece que en Euskadi ha empezado el fin del mundo», ha subrayado Urkullu, que ha apelado al último informe de la OCDE para subrayar la musculatura económica y social del País Vasco y también ha abierto la puerta a la posibilidad de llegar a acuerdos con el PP.