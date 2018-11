Urkullu pide a Torra un acuerdo con Sánchez y el president hace un alegato por la independencia Urkullu y Torra, durante su comparencia en Ajuria Enea / Igor Aizpuru El lehendakari insta a su interlocutor a «aprovechar» la actual mayoría parlamentaria en Madrid para buscar «un cauce de solución política» con el Estado OLATZ BARRIUSO Miércoles, 14 noviembre 2018, 18:37

La esperada 'cumbre' Urkullu-Torra en Ajuria Enea y la posterior comparecencia conjunta en Lehendakaritza ha servido para poner en evidencia que, políticamente, el lehendakari y el president de la Generalitat orbitan en galaxias diferentes. Aunque ambos se han esforzado en subrayar los lazos que históricamente han unido al nacionalismo institucional vasco con el catalán, ha quedado patente que, mientras Urkullu insiste en impulsar un acuerdo del soberanismo catalán con Pedro Sánchez que permita alargar la legislatura y frene un posible auge del centroderecha, Torra se mantiene en una huida hacia delante sin destino final conocido. El encuentro institucional, aunque cordial, no ha servido para nada más que para escenificar que los «puentes» entre Cataluña y Euskadi continúan tendidos. No desde luego para enhebrar una estrategia común.

El lehendakari ha planteado a Torra durante el almuerzo –y así lo ha anunciado después en público– la conveniencia de «aprovechar» la actual mayoría parlamentaria que suma Pedro Sánchez en el Congreso con Podemos y las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas, la misma que hizo triunfar su moción de censura y derribó a Mariano Rajoy, para articular un «cauce de solución política» mediante un acuerdo con el Estado. El lehendakari, que siempre se ha mostrado partidario de huir de la vía unilateral y buscar una salida «legal y pactada» al embrollo catalán, ha insistido ante su interlocutor en que aún no es tarde para transitar una «vía de distensión» que, a su entender, La Moncloa y la Generalitat siguen defendiendo «por separado».

No obstante, Torra ha dejado claro que no está por la labor. Para empezar, ha desdeñado la iniciativa del presidente del Gobierno de convocar a su consejo de ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre para después celebrar un encuentro que para el president debería ser una cumbre bilateral, de igual a igual, entre ambos Ejecutivos. Pero también ha advertido de que la nueva reforma del Estatuto catalán que Sánchez ofrece es una «pantalla pasada». No solo ha subrayado que a los catalanes ya solo les vale votar en un referéndum – «votar no es delito, el delito es que te peguen cuando estás votando», ha apostillado– sino que ha aprovechado además para hacer un alegato personal en favor de la independencia de Cataluña. Según ha dicho, su defensa de la secesión «no va de banderas ni de himnos» sino de construir un «mejor país», que, a su juicio, ganaría, por ejemplo, en la calidad de servicios sociales como la sanidad, la educación o las becas.