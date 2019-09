Urkullu pide plantear «soluciones y no repartir culpas»

Iñigo Urkullu aprovechó las horas previas al Pleno de Política General para hacer un llamamiento para «conseguir que Euskadi sea un espacio de entendimiento y confianza para seguir avanzando». «Este es el modo de hacer política que voy a seguir defendiendo», apuntó el lehendakari a través de las redes sociales.

A punto de arrancar el último curso político de la legislatura y con las elecciones del 10-N en el horizonte, Urkullu pidió que «el período que nos queda se utilice para proponer soluciones y no para repartir culpas». «Estamos abocados a un nuevo escenario electoral. No voy a valorar más el proceso que nos ha traído hasta aquí; pero la falta de diálogo con voluntad de acuerdo por parte de los responsables políticos no es una buena noticia», dijo.