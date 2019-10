Urkullu se ofrece a «ayudar» en la crisis catalana EFE El lehendakari, que ya intentó mediar en 2017, llama a hacer una «reflexión serena» OCTAVIO IGEA Vitoria Jueves, 17 octubre 2019, 11:37

El lehendakari ha asegurado esta mañana que aún debe hacer una «reflexión serena» sobre la sentencia del 'procés' y lo que está ocurriendo en Cataluña, pero se ha mostrado dispuesto a ofrecer «ayuda». Lo ha dicho en la puerta del Parlamento vasco a preguntas de los periodistas, ante los que también ha asegurado que sigue «minuto a minuto» las consecuencias del fallo del Supremo.

Pese a que Urkullu no ha dado más explicaciones, fuentes de su equipo aseguran que el mensaje lehendakari no va más allá del simple ofrecimiento. «Es una declaración de principios». De hecho, aseguran que el líder del Ejecutivo no ha recibido petición oficial alguna para que medie y tampoco él se ha postulado ante los líderes catalanes y del Estado.

Sí que intentó mediar Urkullu en 2017, en los días previos a la declaración unilateral de independencia. Entonces el lehendakari mantuvo diferentes contactos y llegó a comparecer públicamente apelando al diálogo de las partes para evitar el choque de trenes que acabó con la aplicación del 155, la huida de Puigdemont y el encarcelamiento de los políticos catalanes. Aquel papel le llevó a declarar en calidad de testigo durante el juicio del 'procés' celebrado la pasada primavera.