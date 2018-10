Urkullu e Iglesias se reúnen en Lehendakaritza para tratar de desatascar los Presupuestos Iglesias y Urkullu, en su reunión de este lunes en Vitoria. / EC El lehendakari recibe al líder de Podemos con las Cuentas vascas y del Estado sobre la mesa DAVID GUADILLA Lunes, 22 octubre 2018, 16:47

Con un apretón de manos y en un ambiente de aparente cordialidad, Iñigo Urkullu y Pablo Iglesias han arrancado pasadas las cuatro de la tarde una inédita reunión en Lehendakaritza con objetivos comunes y la aprobación de los Presupuestos, tanto vascos como españoles, sobre la mesa. Se trata del primer encuentro entre ambos dirigentes. También está presente el máximo responsable de Podemos Euskadi, Lander Martínez.

La charla ha comenzado de forma distendida. Iglesias ha arrancado con un clásico, la apelación a lo «bien que se come» en Euskadi y con el interés mostrado por el lehendakari por el estado de los gemelos que tiene con Montero, que nacieron de forma prematura y debieron permanecer hospitalizados varias semanas. Iglesias ha trasladado a Urkullu que ambos están bien, que son muy «guapos» y que el proceso vivido tras su nacimiento fue «difícil».

El líder de Podemos ha asumido durante los últimos días un papel relevante a la hora de buscar apoyos para que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Hace varias semanas escenificó su acercamiento a Pedro Sánchez con una imagen en La Moncloa en la que ambos se dieron la mano de forma efusiva y rubricaron un acuerdo que iba más allá de la aprobación de las Cuentas públicas. Era casi un pacto para intentar agotar la legislatura o, por lo menos, extenderla hasta finales del año que viene.

El problema es que para que esa hipótesis se consolide conseguir ratificar los Presupuestos es clave. Y, a día de hoy, los números no dan. Al menos mediáticamente, Iglesias ha asumido el papel de conseguidor. El viernes se entrevistó en la cárcel de Lledoners con Oriol Junqueras y este domingo conversó por teléfono con Carles Puigdemont. Los votos de los diputados catalanes son vitales y, por ahora, tanto ERC como el PDeCAT insisten en que mientras no haya un gesto claro por parte del Gobierno con los dirigentes presos no hay nada que hacer.

Iglesias, rodeado de trabajadores de La Naval. / BORJA AGUDO Iglesias dice que «queda tiempo» para incorporar el rescate de La Naval al PGE Pablo Iglesias ha afirmado que todavía «queda tiempo» de incorporar el rescate de La Naval de Sestao al Presupuesto General del Estado (PGE) y ha considerado necesario que el Gobierno vasco «se moje también». El dirigente de la formación morada ha hecho estas declaraciones después de reunirse con los trabajadores del astillero vizcaíno en la sede de la factoría, en Sestao y horas antes de entrevistarse con el lehendakari para pedir el apoyo a las Cuentas del Estado para 2019. Para Pablo Iglesias, «rescatar» a la empresa no solo es «una cuestión de justicia» porque, además, «los astilleros son perfectamente viables». «Las privatizaciones han fracasado y hace falta un rescate público. Los trabajadores tienen toda la razón», ha insistido.

Mediador con Cataluña

¿Qué papel puede jugar el lehendakari? No es la primera vez que Urkullu acaba convertido en mediador en Cataluña. Hace justo un año intentó que Puigdemont no realizase la declaración unilateral de independencia al ser consciente de que eso activaría la aplicación del 155. El expresident desoyó su petición. A principios de este pasado mes de agosto también visitó a Junqueras en Lledoners e instó a su puesta en libertad para favorecer el diálogo.

Pero, además, ni Urkullu ni el PNV ocultan que comparten el interés en que Sánchez agote la legislatura. Entre otros motivos, porque creen que con el PSOE en La Moncloa están más o menos asegurados los compromisos pactados, curiosamente, con Mariano Rajoy y porque temen el auge del PP de Pablo Casado y Ciudadanos con un discurso que califican de «recentralizador». En definitiva, que Iglesias buscaría del lehendakari engrasar de forma definitiva el apoyo del PNV a los Presupuestos y que interceda ante los soberanistas catalanes.

Pero a esto hay que sumar la propia debilidad parlamentaria del Gobierno vasco. A un escaño de la mayoría absoluta, siguen sin encontrar apoyo en la oposición. Y ahí aparece Elkarrekin Podemos. El grupo de Lander Martínez ha tendido la mano, pero desde el Ejecutivo creen que no se trata más que de un brindis al sol. La viabilidad de esa opción puede que también empiece a aclararse a partir de hoy.