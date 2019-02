Urkullu declarará como testigo en el juicio del 'procés' para «intentar ayudar» Pleno de control del Parlamento Vasco. / efe E. C. Martes, 26 febrero 2019, 00:51

Iñigo Urkullu acudirá el jueves al Tribunal Supremo para declarar como testigo en la causa que se sigue por el 'procés' «con todo el ánimo del mundo» y con la voluntad de «intentar ayudar». El lehendakari está citado a las diez de la mañana por la defensa de Josep Rull «para que declare en relación con sus labores de intermediación». El jefe del Ejecutivo autónomo medió entre el Gobierno central y el catalán tras el referéndum del 1-O para intentar evitar que Carles Puigdemont lanzase la declaración unilateral de independencia y que como respuesta Mariano Rajoy aplicase el 155. Sus intentos resultaron baldíos.

El propio lehendakari se refirió ayer a esta cuestión durante la inauguración de un centro de salud en el barrio de Retuerto, en Barakaldo. Al ser preguntado por los periodistas sobre cómo afronta su comparecencia ante los magistrados, Urkullu recalcó que «con todo el ánimo del mundo, muy consciente del papel que realicé e intentando ayudar, siempre intentando ayudar».

En todo caso, el lehendakari, quien admitió que acude a la citación con «ganas», no quiso adelantar el contenido de su declaración. «No se qué me van a preguntar, y por lo tanto no sé qué voy a responder. Responderé en base a lo que me pregunten. Estoy siempre dispuesto a ayudar», concluyó.

Urkullu será el primero de los testigos que declararán el jueves ante el Tribunal de la causa especial 20907/2017, que se sigue contra los políticos independentistas catalanes en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y otros. Lo hará a las 10.00 horas, media hora antes que el coportavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Ese mismo día está previsto también que declaren, como testigos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

Mañana intervendrán Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy. Salvo sorpresa, hoy concluirán las declaraciones de los procesados, con el turno del máximo responsable de Òmnium, Jordi Cuixart, y de la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell.