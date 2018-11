Urkullu confía en que el gesto de la Abogacía beneficie a la «convivencia» en Cataluña El lehendakari, en su vista a Argentina. / Irekia El lehendakari recalca que habría preferido que los líderes del 'procés' fueran acusados solo de desobediencia OLATZ BARRIUSO ENVIADA ESPECIAL Viernes, 2 noviembre 2018, 09:25

El gesto del Gobierno de Pedro Sánchez con los líderes del 'procés', al favorecer que la Abogacía del Estado acuse solo de sedición y malversación a los imputados y no de rebelión como sí mantendrá la Fiscalía, ha sido recibida de buen grado en la delegación del Gobierno vasco que esta semana visita Argentina y Chile en viaje oficial. No obstante, el lehendakari quiso dejar claro, ya de madrugada en Euskadi, que no está «nada satisfecho» con la calificación final del organismo dependiente del Ministerio de Justicia porque habría preferido que los dirigentes soberanistas, que, en algunos casos, han cumplido ya un año en prisión preventiva, hubieran sido acusados solo de desobediencia, que no implica penas de cárcel.

En todo caso, Urkullu confió en que, tras este guiño del Ejecutivo socialista al independentismo catalán, el recorrido judicial del caso concluya, en unos años, con un «esfuerzo» de la Justicia por «sentar las bases de la convivencia de la manera más normalizada posible». Tras las palabras del lehendakari, un tanto crípticas, se esconde la esperanza del Gobierno vasco de que, con posibles penas finales para los líderes del 1-O menores de lo inicialmente esperado, sea más sencillo conceder indultos una vez dictadas las condenas, una posibillidad que ya sugirió en público la delegada del Gabinete Sánchez en Cataluña.

Una hipótesis que ayudaría además a aplacar la tensión entre Cataluña y el Estado, que solo aumentaría si Oriol Junqueras, los 'Jordis' y el resto de dirigentes encarcelados son condenados a largas penas en sentencia firme. El Gobierno vasco está convencido de que el último movimiento de la Abogacía obedece a un pacto cerrado entre Sánchez y parte del soberanismo catalán, con Junqueras a la cabeza. Un acuerdo que, a cambio del respaldo parlamentario al presidente socialista, incluiría esa posibilidad final de indultos y una eventual salida de prisión de los políticos encarcelados hasta que se celebre el juicio.

Ese «punto de esperanza» es el que el lehendakari mencionó en la valoración de urgencia que hizo en Buenos Aires de la decisión de la Abogacía del Estado. Urkullu consideró que la rebaja en la calificación de penas viene a dar la razón a lo que siempre ha sostenido el Gobierno vasco: que no hubo violencia «organizada ni premeditada» –necesaria para que concurra el delito de rebelión– en la organización del 1-O ni «propósito» alguno de cometer actos violentos.

Por eso, el lehendakari, que volvió a rechazar la «judicialización de la política», confió en que el movimiento de ficha del Gabinete Sánchez «facilite», en breve plazo, la puesta en libertad de los dirigentes en prisión preventiva. «No es de recibo», clamó Urkullu, que recordó que hoy en día existen «sistemas telemáticos» que minimizarían el riesgo de fuga que se esgrime para mantenerles en prisión.