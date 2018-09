Urkullu se centrará en la gestión e intentará orillar el debate sobre el nuevo estatus El popular Alfonso Alonso saluda en un reciente pleno al lehendakari y los consejeros Tapia y Erkoreka. / José Ramón Gómez El lehendakari afronta el pleno de política general consciente de su minoría y con la exigencia prioritaria de completar el Estatuto de Gernika OLATZ BARRIUSO Jueves, 20 septiembre 2018, 01:16

Gestión de primer plato, de segundo y, casi, de postre. El lehendakari dedicará hoy aproximadamente el 80% de su discurso en el pleno de política general a desgranar los «logros» de su Gobierno a punto de alcanzar ya el ecuador de su segundo mandato. Y para avanzar los proyectos que perfila para el curso que ahora arranca, con la convicción de que puede exhibir un «alto grado de cumplimiento» de los compromisos contraídos al inicio de la legislatura. Veinticinco folios y algo menos de hora y media de intervención minuciosamente preparada desde hace semanas con la que Iñigo Urkullu buscará contrarrestar las cada vez más ácidas críticas de una oposición que describe a su Ejecutivo como un gabinete «conformista» y «sin ideas».

No obstante, el lehendakari afronta su sexto pleno de política general muy consciente de que el 'momentum' es especialmente complicado y de que tendrá que emplearse a fondo para salir airoso del debate. La situación de minoría del Gobierno PNV-PSE, que hasta ahora se ha podido salvar sin excesivos problemas gracias al apoyo más o menos estable del PP, quedará más en evidencia que nunca, una vez rota la entente con los populares tras respaldar el PNV la moción de censura de Pedro Sánchez. Los Presupuestos vascos de 2019 están en el aire y el Ejecutivo vasco lo sabe, aunque reconoce que hoy será difícil forjar acuerdos, que, si llegan, tendrán que esperar unas semanas.

Además, los problemas se le acumulan al lehendakari y su partido en forma de casos de supuesta corrupción o irregularidades que Podemos, EH Bildu y el PP no dudarán en echarle en cara. Las negociaciones de los imputados en el 'caso De Miguel', la inhabilitación a dos ex altos cargos en el 'caso Margüello', el fiasco de la planta de purines de Carranza y el 'culebrón' de las OPE de Osakidetza obligarán al lehendakari, abanderado de un discurso ético y de máxima transparencia en la política, a afinar bien sus réplicas.

Con la particularidad de que, en el debate de hoy, a Urkullu se le estrecha el margen para acaparar titulares con alguna iniciativa de relumbrón sobre autogobierno. Si en anteriores debates, el jefe del Ejecutivo de Vitoria se sacó de la chistera llamativas propuestas para tratar de cuadrar el círculo -la nación foral, el encaje de Euskadi en un Estado confederal- hoy lo tiene «más difícil», reconocen en su entorno, porque la reforma del Estatuto ha quedado ya en manos de una comisión redactora. El grupo de juristas ha recibido el encargo concreto de dar forma a un texto articulado respetando las bases, netamente soberanistas, acordadas por PNV y EH Bildu sin renunciar a integrar los votos particulares del resto de grupos.

37 transferencias

De ahí que, más allá de los llamamientos a ensanchar los consensos y a buscar un pacto viable en Madrid, Urkullu, según fuentes de Lehendakaritza, vaya a preferir centrarse en el «cumplimiento íntegro» del actual Estatuto y en reclamar a Pedro Sánchez, que aún no ha puesto fecha a la comisión mixta que debe dar luz verde a las primeras transferencias, que impulse sin demora los 37 traspasos pendientes. No obstante, no tendrá fácil orillar el debate sobre autogobierno. EH Bildu ya avanzó ayer que defenderá a capa y espada el acuerdo con el PNV para avanzar en «democracia y bienestar»; Podemos pondrá en evidencia que en realidad los nacionalistas no quieren avanzar juntos en ese camino y el PP denunciará su carácter excluyente.