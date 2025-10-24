La UPV/EHU desmiente a Seguridad y dice que los ertzainas cancelaron su charla voluntariamente

Cruce de versiones sobre lo sucedido el pasado miércoles en la Facultad de Derecho, cuando una conferencia que dos ertzainas iban a ofrecer fue cancelada ... . Hasta ahora, el Departamento de Seguridad había defendido que un grupo de alumnos radicales había boicoteado la charla porque precisamente la iban a ofrecer dos agentes de la Policía autonómica. Este relato de los hechos había sido apoyado por el lehendakari y diferentes formaciones políticas.

Pero en la mañana de este viernes el equipo rectoral de la UPV/EHU ha emitido una nota «aclaratoria» en la que desmiente a Seguridad. Según los responsables universitarios, «no es cierto que la sesión que iban a impartir dos ertzainas estudiantes se suspendiera por la presión del alumnado del Grado de Criminología». «Fueron los propios ertzainas quienes comunicaron al docente a primera hora de la mañana la decisión de suspender la charla, argumentando que habían detectado mensajes en redes sociales llamando al boicot», detalla el equipo rectoral.

En ese sentido, asegura que el profesor responsable de la clase «no ha recibido ninguna queja por la organización de la charla». De hecho, la institución liderada por Joxerramon Bengoetxea defiende que los estudiantes de grado «le han manifestado de manera unánime su desacuerdo por la cancelación y su disposición a debatir sobre este tema». «En todo caso, es inaceptable vulnerar u obstaculizar la enseñanza y el derecho a la educación. Es imprescindible que el estudiantado universitario tenga la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de las y los profesionales de cada ámbito para que en un futuro sean quienes puedan realizar sus aportaciones. Esto también forma parte de la garantía de excelencia de la enseñanza», apunta la UPV/EHU, quien, eso sí, lanza un dardo al departamento dirigido por Bingen Zupiria. «Apelamos al rigor en las informaciones que se difunden en los medios de comunicación, ya que no es cierto que el estudiantado del grado de Criminología haya exigido cancelar la sesión formativa».