Imagen del campus de la UPV/EHU en San Sebastián. EC

La UPV/EHU desmiente a Seguridad y dice que los ertzainas cancelaron su charla voluntariamente

La universidad asegura que los estudiantes de grado «han manifestado de manera unánime su desacuerdo por la cancelación y su disposición a debatir sobre este tema»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Vitoria

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:07

Cruce de versiones sobre lo sucedido el pasado miércoles en la Facultad de Derecho, cuando una conferencia que dos ertzainas iban a ofrecer fue cancelada ... . Hasta ahora, el Departamento de Seguridad había defendido que un grupo de alumnos radicales había boicoteado la charla porque precisamente la iban a ofrecer dos agentes de la Policía autonómica. Este relato de los hechos había sido apoyado por el lehendakari y diferentes formaciones políticas.

