EH Bildu asegura que «no debería cuestionarse» la participación de ertzainas en cursos de la UPV/EHU

Cruce de versiones sobre lo sucedido el pasado miércoles en la Facultad de Derecho, cuando una conferencia que dos ertzainas iban a ofrecer fue cancelada ... . Hasta ahora, el Departamento de Seguridad había defendido que un grupo de alumnos radicales había boicoteado la charla porque precisamente la iban a ofrecer dos agentes de la Policía autonómica. Este relato de los hechos había sido apoyado por el lehendakari y diferentes formaciones políticas.

Pero en la mañana de este viernes el equipo rectoral de la UPV/EHU ha emitido una nota «aclaratoria» en la que desmiente a Seguridad. Según los responsables universitarios, «no es cierto que la sesión que iban a impartir dos ertzainas estudiantes se suspendiera por la presión del alumnado del Grado de Criminología». «Fueron los propios ertzainas quienes comunicaron al docente a primera hora de la mañana la decisión de suspender la charla, argumentando que habían detectado mensajes en redes sociales llamando al boicot», detalla el equipo rectoral.

En ese sentido, asegura que el profesor responsable de la clase «no ha recibido ninguna queja por la organización de la charla». De hecho, la institución liderada por Joxerramon Bengoetxea defiende que los estudiantes de grado «le han manifestado de manera unánime su desacuerdo por la cancelación y su disposición a debatir sobre este tema». «En todo caso, es inaceptable vulnerar u obstaculizar la enseñanza y el derecho a la educación. Es imprescindible que el estudiantado universitario tenga la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de las y los profesionales de cada ámbito para que en un futuro sean quienes puedan realizar sus aportaciones. Esto también forma parte de la garantía de excelencia de la enseñanza», apunta la UPV/EHU, quien, eso sí, lanza un dardo al departamento dirigido por Bingen Zupiria. «Apelamos al rigor en las informaciones que se difunden en los medios de comunicación, ya que no es cierto que el estudiantado del grado de Criminología haya exigido cancelar la sesión formativa».

Horas antes de que la UPV/EHU emitiera esta nota, el lehendakari ha aprovechado su primera intervención en el pleno de control de ese viernes para «condenar» este incidente, que en su opinión supone un «intolerable boicot» a dos ertzainas en la universidad pública.

Imanol Pradales ha trasladado a los funcionarios afectados su «apoyo y solidaridad» y ha enmarcado lo sucedido en el acoso que desde hace varios meses sufre la Ertzaintza por parte de la izquierda abertzale y de colectivos de extrema izquierda: desde los incidentes del pasado verano en diferentes pueblos de Gipuzkoa a los altercados del 12 de octubre en Vitoria con motivo del acto de Falange, pasando por los mensajes deslegitimadores de EH Bildu. Para el líder del Ejecutivo vasco, esta «proliferación de ataques» suponen un «grave y preocupante retroceso en la convivencia» en Euskadi.

También EH Bildu ha aprovechado la sesión parlamentaria para ofrecer su parecer sobre lo sucedido el miércoles en el campus de San Sebastián. No ha entrado a valorar si la charla fue boicoteada o no, sino que ha ido al fondo de la cuestión al ofrecer un inaudito respaldo a la presencia de agentes de la Policía autonómica en un campus universitario.

En concreto, el parlamentario abertzale Gorka Ortiz de Guinea 'ha colocado' en el inicio de su pregunta sobre los incidentes del 12 de octubre en Vitoria una reflexión sobre qué opina EH Bildu sobre este tema: «Antes de empezar, EH Bildu quiere dejar claro lo siguiente: Que la Ertzaintza participe en un curso de Criminología en la EHU es algo que no debería cuestionarse. Lo dejamos claro hoy, como lo ha hecho la EHU en su nota de prensa», ha afirmado desde la tribuna. «Lo que sí genera debate en este país y sobre lo que este Gobierno tiene una tarea pendiente es la necesidad de abordar el modelo policial», ha añadido.

Derecho a la libre expresión

Además del lehendakari, antes del inicio del pleno también el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación ha criticado con dureza la actitud de los saboteadores, que ha calificado de «inaceptable, rechazable y condenable». Juan Ignacio Pérez Iglesias, que fue rector de la universidad pública vasca, ha denunciado el boicot orquestado por los radicales, en el que se «conculcó el derecho a la libre expresión» de los dos ertzainas, que además son alumnos de la propia Facultad de Derecho.

Pérez Iglesias ha puesto el foco, precisamente, en el hecho de que este incidente ocurriera en esa facultad. «Quienes entran (a estudiar) en Derecho deberían tener muy claro que los derechos fundamentales no se deben limitar bajo ninguna circunstancia, y menos aún por tratarse de ertzainas», ha analizado el consejero.