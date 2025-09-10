La ultra Orriols desembarca en la Diada y enturbia el clima en el independentismo

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, diputada autonómica y alcaldesa de Ripoll (Girona), ha confirmado que asistirá a la manifestación independentista que la ANC ... y Òmnium Cultural han organizado para este jueves con motivo de la Diada de Cataluña. La dirigente nacionalista, que encabeza un partido de extrema derecha e islamófobo, participará por primera vez en la protesta secesionista del 11-S desde su irrupción en la política catalana como alcaldesa y como parlamentaria. Aliança Catalana es una formación en ascenso y Orriols busca protagonismo en el acto más relevante del año para el movimiento nacionalista catalán.

Su presencia, confirmada por el diario Ara, incomoda en el independentismo. La ANC y Òmnium nunca invitan formalmente a los partidos para que participen en la manifestación. De hecho, la cabecera de la marcha siempre está reservada para las entidades de la sociedad civil y ya hace años que los políticos no tienen cabida en las primeras filas de la manifestación. Eso sí, las formaciones políticas participan en la protesta y acostumbran a desfilar por separado, cada una con su propia pancarta. El año pasado, Aliança Catalana ya estuvo presente. Orriols no acudió a la manifestación, pero sí este año, en un claro mensaje de que quiere cobrar más protagonismo en el movimiento secesionista. Las encuestas apuntan que podría pasar de 2 escaños a 10 en unas elecciones catalanas, sobre todo a costa de Junts.

El presidente de la entidad organizadora (ANC), Lluís Llach, se ha visto obligado a hacer equilibrios sobre la presencia de Orriols en la marcha de este jueves. El cantautor ha asegurado en Rac1 que todo independentista es bienvenido a la protesta, pero ha cargado al mismo tiempo contra Aliança Catalana, que ha comparado a Vox y le ha acusado de no respetar los derechos humanos.

En cambio, quien no participará en esta ocasión será Oriol Junqueras, presidente de Esquerra. La secretaria general, Elisenda Alamany, representará a la formación republicana. Dirigentes de ERC han sido insultados y silbados estos últimos años en los actos secesionistas de la Diada.