El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La duodécima etapa de la Vuelta a España, en directo
La detención del líder del movimiento supremacista 'Deport Them Now UE' EFE

El ultra que instigó la «cacería de inmigrantes» en Torre Pacheco trabajó en un centro de menores catalán

Christian Lupiañez, detnido como uno de los instigadores de las movilizaciones violentas en el municipio murciano

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:43

Cristian Lupiáñez, en prisión preventiva tras ser detenido en julio en Mataró (Barcelona) por incitar presuntamente al odio y llamar a la «cacería de inmigrantes» ... en Torre Pacheco (Murcia), trabajó para el Departamento de Justicia de la Generalitat. Primero, en un centro juvenil donde menores migrantes y también en la prisión Quatre Camins, en Barcelona, en la que está encarcelado. Lo ha denunciado el sindicato de prisiones Sicap Fepol, que ha asegurado que Lupiáñez también trabajó en las oficinas del Departamento de Justicia de la administración autonómica catalana. Intentó entrar en plantilla de la cárcel de Mas d'Enric, pero no superó las pruebas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  8. 8 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  9. 9 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El ultra que instigó la «cacería de inmigrantes» en Torre Pacheco trabajó en un centro de menores catalán

El ultra que instigó la «cacería de inmigrantes» en Torre Pacheco trabajó en un centro de menores catalán