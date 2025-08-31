El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La infanta Leonor llega a Marín (Pontevedra) en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano el 13 de julio. EFE

Última parada en la formación militar

La primogénita de los Reyes ingresa este lunes como alférez alumna en la Academia del Aire de San Javier y compaginará las clases con su agenda institucional

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:04

Leonor de Borbón apura sus vacaciones antes de ingresar este lunes en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), iniciando ... así el que será su tercer y último año de instrucción en la Fuerzas Armadas. Será la última etapa de su formación militar como futura capitana general de los tres ejércitos, que comenzó en agosto de 2023 en la Academia Militar de Tierra de Zaragoza y que continuó un año después en la Escuela Naval Militar de Marín, donde finalizó con honores su exigente año en la Armada. Primero en el municipio pontevedrés, después en el crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano, para finalizar en la fragata Blas de Lezo. Maniobras, guardias y lecciones físicas y teóricas que superó y que le valieron para recibir el pasado 16 de julio la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco de manos del Rey.

