La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en busca de pruebas de mordidas del 'caso Ábalos-Cerdán'

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado a primera hora de la mañana en sedes de Acciona en ... Madrid y Bilbao en busca de pruebas de las supuestas mordidas de la compañía a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Los allanamientos han sido ordenados por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor de la pieza sobre los supuestos amaños de obra pública por parte de la trama corrupta que salpica al PSOE. Según han informado responsables de la investigación, este operativo se desarrolla en el marco de una «pieza secreta» abierta por Puente a instancias de la UCO y que incluye meses de seguimientos y escuchas.

Los agentes el pasado junio, cuando allanaron el resto de empresas implicadas en esta causa (Obras Públicas y Regadíos, Levantina Ingeniería y Construcción y Servinabar 2000) solo pidieron documentación a la firma de José Manuel Entrecanales, cuyo nombre viene citado más de 200 veces en el informe de la UCO que el pasado junio provocó la dimisión y posterior encarcelamiento de Santos Cerdán, acusado de ser el presunto cabilla de la red corrupta que venía operando desde la época de político navarro en la Comunidad Foral.

En el auto en el que el pasado 30 de junio Leopoldo Puente mandó a la cárcel a Cerdán el magistrado citaba en seis ocasiones a Acciona. El juez aseguraba que esta multinacional «actuando en UTE con otras de menor envergadura», representaba el «elocuente denominador común» de la trama. Puente ya avisó entonces que las pruebas que obran en esta causa apuntaban a que Acciona y la otras empresas con las formó UTE nunca presentaron «la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva».

Los agentes de Antonio Balas Dávila, el teniente coronel de la Guardia Civil que dirige el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, la sección más compleja y amplia de la UCO, sospechaba desde hace tiempo que Cerdán cobró mordidas por facilitar que Acciona ganara más de una decena de concursos de infraestructuras. Acciona pagó a la mercantil del exmano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE hasta el pasado verano, Servinabar 2000 SL, más de 6 millones de euros.