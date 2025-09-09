El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Delcy Rodríguez Efe

La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno

El encuentro se programó para el 7 de octubre de 2021, un año y medio después de que la vicepresidenta venezolana estuviera en Barajas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:54

Crece el misterio sobre las actividades del Gobierno venezolano en España y sus supuestas conexiones con José Luis Ábalos y su entorno. Koldo García, el ... asistente y hombre de confianza de José Luis Ábalos, se mantuvo en contacto con Delcy Rodríguez más de un año y medio después de que la vicepresidenta bolivariana protagonizara su fugaz visita al aeropuerto de Barajas en Madrid, el 20 de enero de 2020. Es más, García llegó a citarse con la número 2 de Nicolás Maduro en un encuentro en Caracas previsto para el 7 de octubre de 2021, tres meses después de que Pedro Sánchez destituyera por sorpresa a Ábalos como ministro de Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  3. 3

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  4. 4

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  5. 5 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  6. 6

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  7. 7 Brasas en el centro de Algorta
  8. 8

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  9. 9

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  10. 10

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno

La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno