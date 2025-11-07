Ubarretxena presentará la ley para agilizar la Administración antes de fin de año

La desburocratización de la Administración para hacerla más ágil y cercana al ciudadano es una de las grandes apuestas del Gobierno de Imanol Pradales y ... la consejera Maria Ubarretxena, de la que depende el proyecto, puso ayer fecha a la ley de Agilización y Simplificación Administrativa que dará rango de norma a las medidas que se aprueben en este sen tido. En su comparecencia parlamentaria ante la comisión de Hacienda para presentar los presupuestos de su departamento para el próximo año, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno avanzó que espera tener listo en noviembre el proyecto de ley –para ser aprobado en Consejo de Gobierno y remitido después al Parlamento– y desveló además que dispone ya de un primer borrador trabajado con las tres diputaciones.

Ubarretxena puso el énfasis en los esfuerzos que su departamento desplegará para que la inteligencia artificial tenga «un papel central como herramienta pública al servicio de las personas para simplificar trámites, anticipar necesidades y ofrecer respuestas más ágiles», aunque, subrayó, «la tecnología no sustituirá a la atención personal». «En nuestra Administración la tecnología apoya, pero el ritmo lo marcan las personas», manifestó Ubarretxena, que explicó que 1.500 empleados públicos se han apuntado ya a un curso «voluntario» para adquirir competencias en el manejo de la IA y anunció la creación de una «unidad especializada» para la implantación de esta tecnología dentro de la sociedad pública EJIE que gestiona los servicios informáticos y que aumentará de hecho su presupuesto en 14,8 millones, un 6,4% más que en el ejercicio anterior.

La inversión se centrará en dos grandes ámbitos: la mejora de los servicios digitales a la ciudadanía y la optimización de los procesos internos del sector público. En este marco, 73,6 millones de euros corresponden a la Estrategia Digital de la Administración Pública de Euskadi, mientras que la Estrategia de Inteligencia Artificial del Sector Público consolidará la IA como una herramienta «de valor social, eficaz, responsable y humana».

«Calidad democrática»

Ubarretxena quiso así enfatizar el compromiso de su departamento con la digitalización pese al recorte presupuestario respecto al año pasado, que achacó al vencimiento de un préstamo a los servicios informáticos y a la ejecución de los fondos europeos. Por lo demás, el departamento contará en 2026 con un montante de 167,5 millones de euros orientado a consolidar una Administración «más ágil, eficiente, transparente y participativa» para mejorar así la «calidad democrática».

La viceconsejería de Administración Digital y Servicios Generales concentra el mayor presupuesto, con casi 120 millones de euros; seguida por la de Empleo Público, con 29,5 millones; la de Régimen Jurídico, con 6,3 millones; y la de Relaciones Institucionales, con 5,2 millones.

Aunque las transferencias pendientes en las que trabaja contrarreloj –el calendario pactado con Madrid compromete el cierre del Estatuto para antes de fin de año– no tienen reflejo presupuestario, Ubarretxena explicó que el Ejecutivo aspira a «seguir avanzando en el autogobierno, defendiendo, cumpliendo y ampliando nuestras competencias con el objetivo de mejorar el bienestar de la ciudadanía».

La consejera anunció que en 2026 se pondrá en marcha un marco de evaluación del impacto de las políticas públicas, el rediseño de los portales de transparencia y se iniciarán las nuevas Ofertas Públicas de Empleo con un modelo de selección basado en competencias y «orientado al relevo generacional» con 1.700 plazas, las ya aprobadas para los dos anteriores ejercicios y las que se negocien a partir de ahora.