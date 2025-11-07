El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La consejera de Gobernanza. Adminsitración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena. EFE

Ubarretxena presentará la ley para agilizar la Administración antes de fin de año

La consejera anuncia un impulso a la inteligencia artificial para «simplificar trámites» y nuevas OPE para el «relevo generacional»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

La desburocratización de la Administración para hacerla más ágil y cercana al ciudadano es una de las grandes apuestas del Gobierno de Imanol Pradales y ... la consejera Maria Ubarretxena, de la que depende el proyecto, puso ayer fecha a la ley de Agilización y Simplificación Administrativa que dará rango de norma a las medidas que se aprueben en este sen tido. En su comparecencia parlamentaria ante la comisión de Hacienda para presentar los presupuestos de su departamento para el próximo año, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno avanzó que espera tener listo en noviembre el proyecto de ley –para ser aprobado en Consejo de Gobierno y remitido después al Parlamento– y desveló además que dispone ya de un primer borrador trabajado con las tres diputaciones.

