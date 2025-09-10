El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alumnos en una escuela R.C

El TSJC anula un decreto del Govern que blinda la inmersión lingüística

El decreto está además recurrido al Tribunal Constitucional

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:07

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado de manera parcial un recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe y ha anulado ... once artículos de un decreto aprobado por el Govern en 2024, que trataba de blindar el modelo de inmersión lingüística y hacer frente a las sentencias judiciales que obligan al Govern a que las escuelas catalanas impartan al menos el 25% de las clases en castellano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  3. 3

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  4. 4

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  5. 5 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  8. 8 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  9. 9

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  10. 10 Nuevo polémico comentario de Perico Delgado sobre las protestas propalestinas en la Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El TSJC anula un decreto del Govern que blinda la inmersión lingüística

El TSJC anula un decreto del Govern que blinda la inmersión lingüística