La entrevista se realiza el viernes, un día después de que el Supremo ratificase su decisión de no aplicar la ley de amnistía a Carles ... Puigdemont. La sentencia sobrevuela las reflexiones del lehendakari sobre la «gravedad» de otro fallo, el que anula la transferencia a Euskadi de la homologación de títulos extranjeros, y sobre las «razones de fondo» que llevarían al Supremo a dictar esas resoluciones. «Hay que observar esto en términos políticos ligándolo a Cataluña, no sólo a Euskadi, y a quiénes son los partidos que apoyan en estos momentos al Gobierno de España», abunda.

– Va a cumplirse un año de las elecciones autonómicas. ¿Ya se «han puesto las pilas» sus consejeros, tal como les pedía?

– Lo que pretendía transmitir cuando lo dije es que finalizaba una fase, la de conformación del Gobierno, y tocaba empezar a desplegar la agenda. Y ya se está haciendo. Podemos observarlo en muchos ámbitos: la velocidad que ha cogido la Mesa de Salud, la Alianza Financiera Vasca, la puesta en marcha de un grupo de expertos para el análisis de la calidad educativa, las competencias que vamos logrando en materia de autogobierno, las comisiones mixtas en las que se han alcanzado 34 acuerdos distintos, el Pacto Social por la Vivienda... El Grupo de Defensa Industrial lo pusimos en marcha ya dos meses antes de esta crisis arancelaria. Estoy satisfecho con el despliegue.

– Sus propios socios del PSE-EE achacaron falta de «impulso» a los departamentos del PNV. ¿Se tomó como una deslealtad esas palabras de Eneko Andueza?

– Siempre hay alguien que pretende marcar perfil, pero nunca le he dado mayor trascendencia. Tenemos un equipo cohesionado y una interlocución permanente entre departamentos, independientemente de su color político. Hay muy buen ambiente en el Consejo de Gobierno, nos llevamos muy bien.

Pacto PNV-PSE «Hoy no veo un cambio en las alianzas de gobierno en este país. Mañana, Dios dirá»

– ¿Firmaría entonces ahora por repetir la alianza PNV-PSE?

– Yo ahora lo que firmo es que cumplamos el programa de gobierno y que seamos conscientes de que vivimos un momento histórico, muy condicionado por la geopolítica, que nos exige a todos arrimar el hombro.

– ¿Contempla a corto plazo un cambio en la política de alianzas por el giro posibilista de Bildu?

– Yo hoy no veo que haya un cambio en las alianzas que, desde el punto de vista de la conformación de gobiernos, existen en este país. Mañana, Dios dirá.

– ¿El pacto PNV-PSE es una apuesta de futuro?

– Sí.

¿Freno al acuerdo? «Hay una ventana de oportunidad para el nuevo estatus, pero no generemos frustración»

– ¿Entiende el jarro de agua fría que Aitor Esteban ha volcado sobre las expectativas de alcanzar un acuerdo para el nuevo estatus?

– Hay una ventana de oportunidad que sigue existiendo, ya que la correlación de fuerzas de los partidos que estamos gobernando en Euskadi y en Madrid es similar. Pero no generemos frustración, las expectativas hay que gestionarlas adecuadamente.

– ¿Por qué las cautelas con el recorrido de la reforma del Estatuto en Madrid? Si Pedro Sánchez ha pactado con Cataluña la amnistía, la financiación singular o la inmigración, ¿por qué no un pacto estatutario vasco?

– Probablemente Aitor no se refería tanto a la negociación política, sino a que después puedan venir determinados recursos por parte de terceros, que es algo que estamos observando con mucha preocupación. Creo que estaba poniendo una llamada de atención respecto a los poderes que no son el Ejecutivo ni el Legislativo y que también intervienen.

– ¿El Poder Judicial?

– Existe experiencia contrastada de cómo ha intervenido históricamente. Ahí está cómo cepillaron el Estatut, que diría Guerra.

– La anulación por parte del Supremo de la transferencia de la homologación de títulos extranjeros, ¿es un problema de los jueces o de los términos en que se cierra el traspaso?

– Para empezar, quien ha emitido la sentencia no está legitimado ni tiene competencia para hacerlo. Esto le corresponde al Tribunal Constitucional. La transferencia estaba bien realizada en sus términos y así lo han reconocido el Ministerio de Universidades y el de Política Territorial. Aquí lo que ha habido es una intromisión, un Tribunal Supremo entrando en un ámbito que no le corresponde. Es la primera vez en más de cuatro décadas que una transferencia pactada entre el Gobierno español y el vasco de forma bilateral, y que ya había venido a Euskadi, se nos quita. Es una cuestión muy grave porque al Supremo no le correspondería intervenir, pero interviene.

– ¿Está diciendo que no es un movimiento coyuntural?

– Puede haber razones de fondo.

– ¿Cuáles?

– Hay que observar esto también en términos políticos ligándolo a Cataluña, no sólo a Euskadi, y a quiénes son los partidos políticos que apoya n en estos momentos al Gobierno de España.

– ¿Habla de un intento de torpedear las cesiones de Sánchez a sus socios para debilitar su mayoría?

– Creo que está habiendo una intervención del Supremo que cuando menos llama la atención.

Transferencias pendientes

– Como responsable de presentar Presupuestos cada año, ¿entiende que el presidente del Gobierno no lo haga?

– Es bueno que todas las instituciones contemos con Presupuestos aprobados. Y lo deseable es que se presentara un Presupuesto, también en lo que afecta al Gobierno español.

– ¿Puede aguantar sin Cuentas hasta el final de la legislatura?

– Sánchez ya ha tomado la decisión de que la legislatura continúe. La tiene tomada desde hace mucho tiempo y se va a afanar en que así sea.

– ¿Que no haya negociación presupuestaria con el PNV pone en solfa los compromisos pactados, como las transferencias?

– La negociación en el Congreso es permanente porque siempre hay interés en sacar adelante determinadas medidas y decretos ley o evitar que salgan adelante proyectos de otros que van contra los intereses del Gobierno. Por lo tanto, el PNV va a seguir teniendo capacidad de influencia en Madrid. Con las transferencias hemos avanzado, se han producido algunas nuevas, pero necesitamos más ritmo en el cumplimiento estatutario. El pacto obliga.

– Ha mantenido usted en menos de un año cuatro reuniones con Sánchez...

– Cuatro públicas.

– Si además ha habido más en privado es evidente que hay 'feeling'. ¿Es sólo eso?

– A veces hay compromisos políticos en los que hay una clara sintonía, pero cuando se baja a los segundos o terceros niveles de la Administración se encuentran especialistas en poner palos en las ruedas. Tenemos que presionar políticamente para que los temas salgan adelante. No vamos a cejar, seremos el 'pepito grillo' que permanentemente pida que se cumpla lo pactado.

– ¿Pone la mano en el fuego por tener la gestión del régimen económico de la Seguridad Social antes de fin de año?

– No tengo por qué dudar. Antes del verano tendremos una nueva comisión bilateral Sánchez y yo.

Condenado por corrupción «El nombramiento de Alfonso Arriola no es edificante, pero es una decisión administrativa»

– ¿Qué ha pasado con el llamado pacto ético para el ejercicio ejemplar de la política? Fue una de sus grandes apuestas, pero ha quedado en el limbo.

– Es más necesario que nunca, cuando menos su espíritu. No estamos vacunados contra populismos, autoritarismos y totalitarismos, tampoco en Euskadi. Se lo propuse a las fuerzas políticas y deberíamos recobrarlo por los crecientes ataques a la democracia desde los extremos, de izquierda y de derecha.

– El objetivo de ese acuerdo era recuperar la confianza de la ciudadanía en los políticos. ¿Eso no se lograría más fácilmente desterrando prácticas como la de contratar como asesora en Educación a una exdirectora que cesó para poder ser burukide?

– Miren Martiarena era y es un valor en el Gobierno. En todo momento hemos querido contar con su profesionalidad y valía, por el conocimiento que tiene en materias como la digitalización, que en Educación está encima de la mesa. Es verdad que una cuestión que afecta a los estatutos del PNV hacía incompatible que mantuviera su posición como directora de Gobierno Abierto y la manera de salvarlo, de seguir contando con ella, es la que hemos encontrado.

– ¿Para qué sirve un régimen de incompatibilidades si es tan sencillo esquivarlo?

– Eso le toca resolverlo al PNV en sus estatutos, que se abordarán en los próximos meses. De todos modos ser miembro de una ejecutiva y tener otro tipo de funciones es algo que se ve en todos los partidos vascos.

– Ex altos cargos como Sagardui o Tapia han recibido el aval para pasar a la empresa privada. ¿Hay alguien al que se le haya denegado?

– Se han otorgado muchos más 'noes' que 'síes'. Los mecanismos de control para el paso del ámbito público al privado son muy exigentes. Recientemente se le ha denegado a dos personas.

– ¿A quiénes?

– Tengo que ser exquisito con la Ley de Protección de Datos.

– Otro ejemplo es el nombramiento de Alfonso Arriola, condenado por corrupción en el 'caso de Miguel', como responsable de la gestión de ayudas forestales. ¿Esto no aumenta la desafección?

– No es edificante, obviamente, pero no ha sido una decisión política. Obedece, única y exclusivamente, a una decisión de carácter administrativo funcionarial. El Gobierno no decide nada, pero se le ataca por ello. Es importante distinguir para no lanzar a la sociedad un mensaje peligroso.