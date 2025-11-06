El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jordi Turull, Charles Puigdemont y Oriol Junqueras en Waterloo.

El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la causa abierta por los políticos independentistas, que aseguraban que su detención preventiva buscaba coartar sus derechos políticos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:33

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha sentenciado que España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas Oriol Junqueras, ... Jordi Turull y Jordi Sánchez. En una decisión que ha dado a conocer este jueves ha rechazado los argumentos de los tres políticos, que demandaron a España al considerar que la prisión preventiva por el caso del procés les impidió participar en los procesos políticos en Cataluña tras el referéndum.

